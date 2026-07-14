https://crimea.ria.ru/20260714/fsb-sorvala-ataku-dronov-na-strategicheskoe-predpriyatie-podmoskovya-1157612025.html

ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья

ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья - РИА Новости Крым, 14.07.2026

ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья

Служба безопасности Украины (СБУ) планировала атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье с использованием тридцати пяти ударных дронов,... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T08:52

2026-07-14T08:52

2026-07-14T09:04

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

новости

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московская область

безопасность

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) планировала атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье с использованием тридцати пяти ударных дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства. По данным ФСБ, разведывательная информация о доставке FPV-дронов в Подмосковье была получена заранее, и план СБУ был сорван. "На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы", – сообщили в ФСБ.По информации ведомства, исполнителем сорванной атаки Киева на оборонное предприятие в Подмосковье являлся завербованный СБУ россиянин из числа участников этнической ОПГ. Ранее ФСБ России предотвратила серию терактов, беспрецедентных по своему масштабу и степени угрозы. Организованы они были украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ.Одним из организаторов преступления оказался бывший участник группы "Грибы", украинский рэпер Киевстонер, живущий сейчас в Западной Европе, рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, задержаны трое человек, включая исполнителя. Во время операции по задержанию один из злоумышленников открыл огонь по силовикам, его ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный" Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости, министерство обороны рф, московская область, безопасность, сбу (служба безопасности украины)