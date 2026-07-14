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ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья
ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья
Служба безопасности Украины (СБУ) планировала атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье с использованием тридцати пяти ударных дронов,... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T08:52
2026-07-14T08:52
2026-07-14T09:04
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
новости
министерство обороны рф
московская область
безопасность
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) планировала атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье с использованием тридцати пяти ударных дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства. По данным ФСБ, разведывательная информация о доставке FPV-дронов в Подмосковье была получена заранее, и план СБУ был сорван. "На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы", – сообщили в ФСБ.По информации ведомства, исполнителем сорванной атаки Киева на оборонное предприятие в Подмосковье являлся завербованный СБУ россиянин из числа участников этнической ОПГ. Ранее ФСБ России предотвратила серию терактов, беспрецедентных по своему масштабу и степени угрозы. Организованы они были украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ.Одним из организаторов преступления оказался бывший участник группы "Грибы", украинский рэпер Киевстонер, живущий сейчас в Западной Европе, рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, задержаны трое человек, включая исполнителя. Во время операции по задержанию один из злоумышленников открыл огонь по силовикам, его ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный" Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости, министерство обороны рф, московская область, безопасность, сбу (служба безопасности украины)
Материал дополняется
ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья
ФСБ сорвала атаку дронов на предприятие ОПК Подмосковья и теракты против военных
08:52 14.07.2026 (обновлено: 09:04 14.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) планировала атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье с использованием тридцати пяти ударных дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
"Предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием БПЛА, доставленных в РФ контрабандным путем", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, разведывательная информация о доставке FPV-дронов в Подмосковье была получена заранее, и план СБУ был сорван.
"На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы", – сообщили в ФСБ.
По информации ведомства, исполнителем сорванной атаки Киева на оборонное предприятие в Подмосковье являлся завербованный СБУ россиянин из числа участников этнической ОПГ.
"В качестве исполнителя преступления украинская сторона через свои контакты в запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации привлекла гражданина РФ бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывавшего длительное наказание за совершение тяжких преступлений", – уточнили в ФСБ.
Ранее ФСБ России предотвратила серию терактов
, беспрецедентных по своему масштабу и степени угрозы. Организованы они были украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ.
Одним из организаторов преступления оказался бывший участник группы "Грибы", украинский рэпер Киевстонер, живущий сейчас в Западной Европе, рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, задержаны трое человек, включая исполнителя. Во время операции по задержанию один из злоумышленников открыл огонь по силовикам, его ликвидировали.
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