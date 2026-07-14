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ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья
ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья
Служба безопасности Украины (СБУ) планировала атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье с использованием тридцати пяти ударных дронов,... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T08:52
2026-07-14T09:04
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
новости
министерство обороны рф
московская область
безопасность
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) планировала атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье с использованием тридцати пяти ударных дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства. По данным ФСБ, разведывательная информация о доставке FPV-дронов в Подмосковье была получена заранее, и план СБУ был сорван. "На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы", – сообщили в ФСБ.По информации ведомства, исполнителем сорванной атаки Киева на оборонное предприятие в Подмосковье являлся завербованный СБУ россиянин из числа участников этнической ОПГ. Ранее ФСБ России предотвратила серию терактов, беспрецедентных по своему масштабу и степени угрозы. Организованы они были украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ.Одним из организаторов преступления оказался бывший участник группы "Грибы", украинский рэпер Киевстонер, живущий сейчас в Западной Европе, рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, задержаны трое человек, включая исполнителя. Во время операции по задержанию один из злоумышленников открыл огонь по силовикам, его ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный" Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости, министерство обороны рф, московская область, безопасность, сбу (служба безопасности украины)
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ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья

ФСБ сорвала атаку дронов на предприятие ОПК Подмосковья и теракты против военных

08:52 14.07.2026 (обновлено: 09:04 14.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) планировала атаковать стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье с использованием тридцати пяти ударных дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
"Предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием БПЛА, доставленных в РФ контрабандным путем", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, разведывательная информация о доставке FPV-дронов в Подмосковье была получена заранее, и план СБУ был сорван.
"На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы", – сообщили в ФСБ.
По информации ведомства, исполнителем сорванной атаки Киева на оборонное предприятие в Подмосковье являлся завербованный СБУ россиянин из числа участников этнической ОПГ.
"В качестве исполнителя преступления украинская сторона через свои контакты в запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации привлекла гражданина РФ бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывавшего длительное наказание за совершение тяжких преступлений", – уточнили в ФСБ.
Ранее ФСБ России предотвратила серию терактов, беспрецедентных по своему масштабу и степени угрозы. Организованы они были украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ.
Одним из организаторов преступления оказался бывший участник группы "Грибы", украинский рэпер Киевстонер, живущий сейчас в Западной Европе, рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, задержаны трое человек, включая исполнителя. Во время операции по задержанию один из злоумышленников открыл огонь по силовикам, его ликвидировали.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактНовостиМинистерство обороны РФМосковская областьБезопасностьСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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