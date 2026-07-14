Рейтинг@Mail.ru
ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260714/fas-vydala-preduprezhdeniya-13-kompaniyam-iz-za-tsen-na-toplivo-1157617211.html
ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо
ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо
Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской,... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T11:19
2026-07-14T11:19
фас (федеральная антимонопольная служба)
новости
бензин
топливо
топливно-энергетический комплекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb28ba6c5f50d506946a0da86bc7781d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае в связи с необоснованным ростом цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как отмечается в пресс-релизе, Краснодарское УФАС выдало предупреждения шести компаниям, в действиях которых выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.В Кировской области предупреждения от ФАС получили трое участников топливного рынка в связи с изменением цен на АЗС. Компании занимают доминирующее положение в нескольких районах области. УФАС отметило, что изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным.В Удмуртии антимонопольщики вынесли предупреждение компании, которая "занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике". С 18 июня по 7 июля фирма изменила цены на дизель, поставляемый аграриям. Компании надлежит принять меры, направленные на снижение цен на дизтопливо и их приведение к экономически обоснованному уровню.В Саратовской области предупреждения получили два участника рынка, которые на своих АЗС необоснованно повысили цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Исполнить выданные предупреждения компании должны до 31 июля.Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему топливо на АЗС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеПутин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУАграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6d6d41e4480ad131a8d3334b6fae95eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фас (федеральная антимонопольная служба), новости, бензин, топливо, топливно-энергетический комплекс
ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо

ФАС предупредила 13 компаний в пяти регионах из-за необоснованного роста цен на топливо

11:19 14.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции в Калининграде
Работа автозаправочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае в связи с необоснованным ростом цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в пресс-релизе, Краснодарское УФАС выдало предупреждения шести компаниям, в действиях которых выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.
В Кировской области предупреждения от ФАС получили трое участников топливного рынка в связи с изменением цен на АЗС. Компании занимают доминирующее положение в нескольких районах области. УФАС отметило, что изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным.
В Удмуртии антимонопольщики вынесли предупреждение компании, которая "занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике". С 18 июня по 7 июля фирма изменила цены на дизель, поставляемый аграриям. Компании надлежит принять меры, направленные на снижение цен на дизтопливо и их приведение к экономически обоснованному уровню.
В Саратовской области предупреждения получили два участника рынка, которые на своих АЗС необоснованно повысили цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Исполнить выданные предупреждения компании должны до 31 июля.
Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему топливо на АЗС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление
Путин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУ
Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке
 
ФАС (Федеральная антимонопольная служба)НовостиБензинТопливоТопливно-энергетический комплекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Ситуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги
12:03Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов
12:01Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки
11:53"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России
11:44"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью
11:37Крымский мост перекрыт
11:34Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует оказание помощи людям
11:282,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ
11:19ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо
11:10В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ
11:00Пожар на Афипском нефтезаводе ликвидировали
10:46Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы России
10:44ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе
10:38С участием РФ: в Иране назвали главный фактор энергетической безопасности
10:27На ремонт гимназии №1 в Симферополе выделят еще 37 миллионов рублей
10:25Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции
10:17В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности
10:10В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля
10:05В Севастополе закрыли рейд
09:56Где в Севастополе купить бензин во вторник
Лента новостейМолния