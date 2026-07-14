https://crimea.ria.ru/20260714/fas-vydala-preduprezhdeniya-13-kompaniyam-iz-za-tsen-na-toplivo-1157617211.html
ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо
ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо - РИА Новости Крым, 14.07.2026
ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо
Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской,... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T11:19
2026-07-14T11:19
2026-07-14T11:19
фас (федеральная антимонопольная служба)
новости
бензин
топливо
топливно-энергетический комплекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае в связи с необоснованным ростом цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как отмечается в пресс-релизе, Краснодарское УФАС выдало предупреждения шести компаниям, в действиях которых выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.В Кировской области предупреждения от ФАС получили трое участников топливного рынка в связи с изменением цен на АЗС. Компании занимают доминирующее положение в нескольких районах области. УФАС отметило, что изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным.В Удмуртии антимонопольщики вынесли предупреждение компании, которая "занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике". С 18 июня по 7 июля фирма изменила цены на дизель, поставляемый аграриям. Компании надлежит принять меры, направленные на снижение цен на дизтопливо и их приведение к экономически обоснованному уровню.В Саратовской области предупреждения получили два участника рынка, которые на своих АЗС необоснованно повысили цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Исполнить выданные предупреждения компании должны до 31 июля.Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему топливо на АЗС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеПутин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУАграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке
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фас (федеральная антимонопольная служба), новости, бензин, топливо, топливно-энергетический комплекс
ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо
ФАС предупредила 13 компаний в пяти регионах из-за необоснованного роста цен на топливо
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае в связи с необоснованным ростом цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в пресс-релизе, Краснодарское УФАС выдало предупреждения шести компаниям, в действиях которых выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.
В Кировской области предупреждения от ФАС получили трое участников топливного рынка в связи с изменением цен на АЗС. Компании занимают доминирующее положение в нескольких районах области. УФАС отметило, что изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным.
В Удмуртии антимонопольщики вынесли предупреждение компании, которая "занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике". С 18 июня по 7 июля фирма изменила цены на дизель, поставляемый аграриям. Компании надлежит принять меры, направленные на снижение цен на дизтопливо и их приведение к экономически обоснованному уровню.
В Саратовской области предупреждения получили два участника рынка, которые на своих АЗС необоснованно повысили цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Исполнить выданные предупреждения компании должны до 31 июля.
Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему топливо на АЗС.
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