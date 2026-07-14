https://crimea.ria.ru/20260714/fas-vydala-preduprezhdeniya-13-kompaniyam-iz-za-tsen-na-toplivo-1157617211.html

ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо

ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо - РИА Новости Крым, 14.07.2026

ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской,... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T11:19

2026-07-14T11:19

2026-07-14T11:19

фас (федеральная антимонопольная служба)

новости

бензин

топливо

топливно-энергетический комплекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае в связи с необоснованным ростом цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как отмечается в пресс-релизе, Краснодарское УФАС выдало предупреждения шести компаниям, в действиях которых выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.В Кировской области предупреждения от ФАС получили трое участников топливного рынка в связи с изменением цен на АЗС. Компании занимают доминирующее положение в нескольких районах области. УФАС отметило, что изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным.В Удмуртии антимонопольщики вынесли предупреждение компании, которая "занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике". С 18 июня по 7 июля фирма изменила цены на дизель, поставляемый аграриям. Компании надлежит принять меры, направленные на снижение цен на дизтопливо и их приведение к экономически обоснованному уровню.В Саратовской области предупреждения получили два участника рынка, которые на своих АЗС необоснованно повысили цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Исполнить выданные предупреждения компании должны до 31 июля.Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему топливо на АЗС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеПутин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУАграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), новости, бензин, топливо, топливно-энергетический комплекс