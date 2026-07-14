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Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после очередного перекрытия. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T13:03
2026-07-14T13:03
2026-07-14T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после очередного перекрытия. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Движение по Крымскому мосту возобновили
Крымский мост снова открыт для проезда