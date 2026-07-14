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Десятки улиц Феодосии останутся без воды почти на сутки - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Десятки улиц Феодосии останутся без воды почти на сутки
Десятки улиц Феодосии останутся без воды почти на сутки - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Десятки улиц Феодосии останутся без воды почти на сутки
В связи с проведением ремонтных работ десятки улиц в Феодосии останутся в четверг, 16 июля, без водоснабжения. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T21:52
2026-07-14T21:52
феодосия
новости крыма
владимир ким
водоснабжение
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В связи с проведением ремонтных работ десятки улиц в Феодосии останутся в четверг, 16 июля, без водоснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.Водоснабжение ограничено по адресам: с. Солнечное, Габрусева, Симферопольское шоссе, Анюнаса, Волынкина, Луговая, Маршала Еременко, 3-Заводской, пер. Луговой, Дорожная, Дорожный проезд, пер. Школьный, 2-Полевая, Крымская 1,1Аа 1г-12, Володарского, Грина, Ялтинская, Ленинградская, Краснодарская, Западная, Харковская, Киевская, Челнакова, Щебетовская, 1-3 Щебетовский переулок, Колодяжного, Победы, Гальцмановского, Баранова, Клары Цеткин, Вересаева, Хасановская, Богдановой, Качмарского, 2-Качмарский, Л. Самариной, Земская, Кирова, В.Коробкова, Боевая, Советская, 1-Мая, Стамова, Пономаревой, Военно-Морской пер. Беломорский, пер. Куйбышева, пер. Советский, пер. Военский, пер. Славянский, Мокроуса, пер. Конечный, Карла Маркса, пер.Галерейный, Куйбышева, Кирова, Обуховой, Семашко, 3 Кавалерийского корпуса, проспект Айвозовского, пер.Базарный, Назукина, Октябрьская, Краснобаева, Свободы, Халтурина, Степана Разина, пер.Димитрова, Неглинная, Осовиахима, пер.Свободы, пер.Леваневского, Горького, Чехова, Нахимова, Десантиков, Адмиральский бульвар, пер.Нахимова, пер.Циалковского, Циалковского, Шмидта, Верхняя, Восточная, пер.Верхний, пер.Димидюка, Красноармейская, Армянская, Пименова, Борисова, Поперечная, Очаковская, пер.Очаковский, Сейсмическая, Новокарантинная, Партизанская, Митридатская, пер.Фонтанный, Айвозовского, Ленина, пер.Цветочный, Желябова, Нагорная, пер.Новокарантинный, Щорса, Богоевского, Мичурина, Стахановская, Старокарантинная, Водосточная, Карабельная, пер.Рыбацкий, пер.Карабельный, Большевитская, Барсова, пер.Барсова, Прогонная, Лесная, Зеленая, Еврейская, пер,Зеленый, Прямая, Назарова, пер.Островского, пер.Тельмана, Генерала Горбачева, Лесопарковая, Сурожская, Старокрымская, Белогорская, Коктебельская, Отуз, Заводская, Революционная, пер.30 Стрелковой дивизии, пер. Свердлова, Русская, Панова, Виноградная,Южная, Судакская, пер. Северный, пер. Виноградный, Украинская, Базарная, пер. Базарный, пер.Подгорный, пер. Линейный, Овражный, Гарнаева 63и, 63к, 63з, Профсоюзная 1-11, 9-й Профсоюзный.По информации главы городской администрации, полностью восстановить подачу воды планируется в первой половине 17 июля.Ранее сообщалось, что жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, ранее сообщили власти.В Крыму на сегодняшний день заявления на выплаты пострадавшим от ЧС подали 25 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили горячие линииСевастополю выделили более 584 млн рублей на поддержку турбизнесаВ Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях
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феодосия, новости крыма, владимир ким, водоснабжение, отключение воды
Десятки улиц Феодосии останутся без воды почти на сутки

Часть Феодосии останется без воды почти на сутки – список адресов

21:52 14.07.2026
 
© РИА Новости. Яков Андреев / Перейти в фотобанкВодопроводный кран. Архивное фото
Водопроводный кран. Архивное фото
© РИА Новости. Яков Андреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В связи с проведением ремонтных работ десятки улиц в Феодосии останутся в четверг, 16 июля, без водоснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
"По информации феодосийского филиала ГУП РК "Вода Крыма", в связи с проведением ремонтных работ по устранению аварии по ул. Володарского, 15, 16 июля с 07:00 ориентировочно до 20:00 будет ограничено водоснабжение, что повлечет к частичному или полному отсутствию водоснабжению", – написал Ким в своем канале в МАКС.
Водоснабжение ограничено по адресам: с. Солнечное, Габрусева, Симферопольское шоссе, Анюнаса, Волынкина, Луговая, Маршала Еременко, 3-Заводской, пер. Луговой, Дорожная, Дорожный проезд, пер. Школьный, 2-Полевая, Крымская 1,1Аа 1г-12, Володарского, Грина, Ялтинская, Ленинградская, Краснодарская, Западная, Харковская, Киевская, Челнакова, Щебетовская, 1-3 Щебетовский переулок, Колодяжного, Победы, Гальцмановского, Баранова, Клары Цеткин, Вересаева, Хасановская, Богдановой, Качмарского, 2-Качмарский, Л. Самариной, Земская, Кирова, В.Коробкова, Боевая, Советская, 1-Мая, Стамова, Пономаревой, Военно-Морской пер. Беломорский, пер. Куйбышева, пер. Советский, пер. Военский, пер. Славянский, Мокроуса, пер. Конечный, Карла Маркса, пер.Галерейный, Куйбышева, Кирова, Обуховой, Семашко, 3 Кавалерийского корпуса, проспект Айвозовского, пер.Базарный, Назукина, Октябрьская, Краснобаева, Свободы, Халтурина, Степана Разина, пер.Димитрова, Неглинная, Осовиахима, пер.Свободы, пер.Леваневского, Горького, Чехова, Нахимова, Десантиков, Адмиральский бульвар, пер.Нахимова, пер.Циалковского, Циалковского, Шмидта, Верхняя, Восточная, пер.Верхний, пер.Димидюка, Красноармейская, Армянская, Пименова, Борисова, Поперечная, Очаковская, пер.Очаковский, Сейсмическая, Новокарантинная, Партизанская, Митридатская, пер.Фонтанный, Айвозовского, Ленина, пер.Цветочный, Желябова, Нагорная, пер.Новокарантинный, Щорса, Богоевского, Мичурина, Стахановская, Старокарантинная, Водосточная, Карабельная, пер.Рыбацкий, пер.Карабельный, Большевитская, Барсова, пер.Барсова, Прогонная, Лесная, Зеленая, Еврейская, пер,Зеленый, Прямая, Назарова, пер.Островского, пер.Тельмана, Генерала Горбачева, Лесопарковая, Сурожская, Старокрымская, Белогорская, Коктебельская, Отуз, Заводская, Революционная, пер.30 Стрелковой дивизии, пер. Свердлова, Русская, Панова, Виноградная,Южная, Судакская, пер. Северный, пер. Виноградный, Украинская, Базарная, пер. Базарный, пер.Подгорный, пер. Линейный, Овражный, Гарнаева 63и, 63к, 63з, Профсоюзная 1-11, 9-й Профсоюзный.
По информации главы городской администрации, полностью восстановить подачу воды планируется в первой половине 17 июля.
Ранее сообщалось, что жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, ранее сообщили власти.
В Крыму на сегодняшний день заявления на выплаты пострадавшим от ЧС подали 25 тысяч человек.
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