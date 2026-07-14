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Болгария выходит из "коалиции желающих"
Болгария выходит из "коалиции желающих" - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Болгария выходит из "коалиции желающих"
Болгария больше не будет участвовать в "коалиции желающих" по Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T12:52
2026-07-14T12:52
2026-07-14T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Болгария больше не будет участвовать в "коалиции желающих" по Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев, пишет РИА Новости.Как подчеркнул Радев, урегулирование конфликта возможно только через дипломатический подход.В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осеньюКиев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль
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новости, в мире, украина, болгария, политика
Болгария выходит из "коалиции желающих"
Премьер Радев: Болгария выходит из "коалиции желающих" по Украине
12:52 14.07.2026 (обновлено: 13:02 14.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Болгария больше не будет участвовать в "коалиции желающих" по Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев, пишет РИА Новости.
"Мы не участвуем в объединении, настаивающем на продолжении финансовой и военной помощи Украине", — рассказал политик журналистам.
Как подчеркнул Радев, урегулирование конфликта возможно только через дипломатический подход.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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