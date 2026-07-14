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Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции
Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции
Ситуация с атаками ВСУ на суда в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка и экспорт сельхозпродукции. Об этом заявили во вторник в... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T10:25
2026-07-14T10:25
азовское море
атаки всу
минсельхоз крыма
экспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с атаками ВСУ на суда в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка и экспорт сельхозпродукции. Об этом заявили во вторник в Минсельхозе России.В Минсельхозе подчеркнули, что сейчас совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря, заявляли ранее в пресс-службе ведомства.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать гражданские суда. Накануне в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. До этого в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской каналВ Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человекЕще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском море
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РИА Новости Крым
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азовское море, атаки всу, минсельхоз крыма, экспорт, новости
Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции

Атаки ВСУ в Азовском море не повлияют на обеспеченность сельхозпродукцией – Минсельхоз РФ

10:25 14.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТаманский терминал навалочных грузов
Таманский терминал навалочных грузов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с атаками ВСУ на суда в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка и экспорт сельхозпродукции. Об этом заявили во вторник в Минсельхозе России.
"Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности нашей страны. Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована", – завили в министерстве.
В Минсельхозе подчеркнули, что сейчас совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.
Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря, заявляли ранее в пресс-службе ведомства.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать гражданские суда. Накануне в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. До этого в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос.
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Азовское мореАтаки ВСУМинсельхоз КрымаЭкспортНовости
 
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