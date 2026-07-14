https://crimea.ria.ru/20260714/ataki-vsu-na-suda-v-azovskom-more-chto-budet-s-postavkami-selkhozproduktsii-1157614477.html

Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции

Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции

Ситуация с атаками ВСУ на суда в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка и экспорт сельхозпродукции. Об этом заявили во вторник в... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T10:25

2026-07-14T10:25

2026-07-14T10:25

азовское море

атаки всу

минсельхоз крыма

экспорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с атаками ВСУ на суда в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка и экспорт сельхозпродукции. Об этом заявили во вторник в Минсельхозе России.В Минсельхозе подчеркнули, что сейчас совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря, заявляли ранее в пресс-службе ведомства.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать гражданские суда. Накануне в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. До этого в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской каналВ Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человекЕще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском море

азовское море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, атаки всу, минсельхоз крыма, экспорт, новости