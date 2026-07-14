Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции
Атаки ВСУ в Азовском море не повлияют на обеспеченность сельхозпродукцией – Минсельхоз РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с атаками ВСУ на суда в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка и экспорт сельхозпродукции. Об этом заявили во вторник в Минсельхозе России.
"Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности нашей страны. Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована", – завили в министерстве.
В Минсельхозе подчеркнули, что сейчас совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.
Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря, заявляли ранее в пресс-службе ведомства.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать гражданские суда. Накануне в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. До этого в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос.
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