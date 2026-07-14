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Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует оказание помощи людям
Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует оказание помощи людям - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует оказание помощи людям
В Севастополе прокуратура контролирует процесс оказания помощи гражданам после вражеской атаки, информирует во вторник пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T11:34
2026-07-14T11:34
2026-07-14T11:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура контролирует процесс оказания помощи гражданам после вражеской атаки, информирует во вторник пресс-служба надзорного ведомства.Граждане могут обращаться на горячую линия по телефону +79780001048, уточнили в прокуратуре.В ночь на вторник ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. Воздушная тревога звучала дважды, работала ПВО и мобильные огневые группы. В Балаклавском районе ночью были сбиты пять БПЛА. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУНад Крымом и морями сбили беспилотникиСитуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление
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Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует оказание помощи людям
В Севастополе прокуратура контролирует оказание помощи гражданам после атаки ВСУ