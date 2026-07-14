https://crimea.ria.ru/20260714/armyansk-bez-sveta--kuda-obraschatsya-zhitelyam-za-pomoschyu-1157621244.html

Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью

Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью

В Армянске вот уже несколько суток отсутствует электроснабжение вследствие ударов ВСУ по энергетике Крыма. Профильные службы работают круглосуточно, чтобы... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T13:30

2026-07-14T13:30

2026-07-14T13:30

армянск

новости крыма

крым

режим чс

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Армянске вот уже несколько суток отсутствует электроснабжение вследствие ударов ВСУ по энергетике Крыма. Профильные службы работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома горожан. В условиях ЧС в городе организованы пункты помощи населению, а также точки, где можно зарядить телефоны и другие гаджеты, купить лекарства и снять наличные. Центры содействияПункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ населения к средствам связи и информации, а также можно получить оперативную помощь по тем или иным вопросам, расположены по адресам:Точка бесплатной зарядки электрических устройствул. Генерала Васильева, 2, график работы: ежедневно, с 9:00 до 20:00.График подачи воды в г. Армянскенечетные дни – г. Армянск;четные дни – с. Суворово, с. Перекоп, с. Волошино, мкр-н им. Генерала Корявко, д. 4, дома 28, 30–35, мкр-н им. Генерала Васильева, 1, ул. Больничная, 2а.Время подачи: 18:00 – 24:00.График ориентировочный и может корректироваться. В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.Перечень банкоматов с возможностью выдачи наличныхАптеки, где можно рассчитаться по безналу (при наличии интернета)Магазины, где доступна оплата за безналичный расчет в период отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылкеТелефоны дежурно-диспетчерских службСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260714/situatsiya-v-dzhankoyskom-rayone-gde-zaryadit-telefony-i-snyat-dengi-1157620179.html

армянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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