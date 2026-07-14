Рейтинг@Mail.ru
Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260714/armyansk-bez-sveta--kuda-obraschatsya-zhitelyam-za-pomoschyu-1157621244.html
Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью
Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью
В Армянске вот уже несколько суток отсутствует электроснабжение вследствие ударов ВСУ по энергетике Крыма. Профильные службы работают круглосуточно, чтобы... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T13:30
2026-07-14T13:30
армянск
новости крыма
крым
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111523/19/1115231970_0:0:5568:3132_1920x0_80_0_0_e5e13a98c7acfc90b8e9b4041b6c8e8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Армянске вот уже несколько суток отсутствует электроснабжение вследствие ударов ВСУ по энергетике Крыма. Профильные службы работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома горожан. В условиях ЧС в городе организованы пункты помощи населению, а также точки, где можно зарядить телефоны и другие гаджеты, купить лекарства и снять наличные. Центры содействияПункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ населения к средствам связи и информации, а также можно получить оперативную помощь по тем или иным вопросам, расположены по адресам:Точка бесплатной зарядки электрических устройствул. Генерала Васильева, 2, график работы: ежедневно, с 9:00 до 20:00.График подачи воды в г. Армянскенечетные дни – г. Армянск;четные дни – с. Суворово, с. Перекоп, с. Волошино, мкр-н им. Генерала Корявко, д. 4, дома 28, 30–35, мкр-н им. Генерала Васильева, 1, ул. Больничная, 2а.Время подачи: 18:00 – 24:00.График ориентировочный и может корректироваться. В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.Перечень банкоматов с возможностью выдачи наличныхАптеки, где можно рассчитаться по безналу (при наличии интернета)Магазины, где доступна оплата за безналичный расчет в период отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылкеТелефоны дежурно-диспетчерских службСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260714/situatsiya-v-dzhankoyskom-rayone-gde-zaryadit-telefony-i-snyat-dengi-1157620179.html
армянск
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111523/19/1115231970_619:0:5568:3712_1920x0_80_0_0_70bc2e423f66f9f3fce29fe74072ed17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армянск, новости крыма, крым, режим чс, отключение электроэнергии в крыму
Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью

Ситуация в Армянске – актуальные данные о пунктах помощи гражданам и важная информация

13:30 14.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Армянск
Стела на въезде в город Армянск - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Армянске вот уже несколько суток отсутствует электроснабжение вследствие ударов ВСУ по энергетике Крыма. Профильные службы работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома горожан. В условиях ЧС в городе организованы пункты помощи населению, а также точки, где можно зарядить телефоны и другие гаджеты, купить лекарства и снять наличные.

Центры содействия

Пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ населения к средствам связи и информации, а также можно получить оперативную помощь по тем или иным вопросам, расположены по адресам:
  • мкр-н им. Генерала Васильева, 2 (на базе АО "УЖКХ"); график работы: ежедневно, с 9:00 до 20:00;
  • ул. Гайдара, 2а, Центр занятости населения; график работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00; сб. – вс. – с 9:00 до 15:00.

Точка бесплатной зарядки электрических устройств

ул. Генерала Васильева, 2, график работы: ежедневно, с 9:00 до 20:00.

График подачи воды в г. Армянске

нечетные дни – г. Армянск;
четные дни – с. Суворово, с. Перекоп, с. Волошино, мкр-н им. Генерала Корявко, д. 4, дома 28, 30–35, мкр-н им. Генерала Васильева, 1, ул. Больничная, 2а.
Время подачи: 18:00 – 24:00.
График ориентировочный и может корректироваться. В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.

Перечень банкоматов с возможностью выдачи наличных

  • ПСБ, ВТБ – магазин "ПУД", мкр-н им. Генерала Васильева, 2а;
  • ВТБ – центральный офис, ул. Симферопольская, 4а;
  • СБЕРБАНК – ул. Симферопольская, 8; мкр-н им. Генерала Васильева, 2а.

Аптеки, где можно рассчитаться по безналу (при наличии интернета)

  • аптечный пункт, ул. Больничная, 1;
  • "Экономная аптека 108", мкр-н им. Генерала Васильева, 25;
  • "Социальная аптека", мкр-н Генерала Васильева, 5.

Магазины, где доступна оплата за безналичный расчет в период отключения света

  • "ПУД" (мкр-н им. Генерала Васильева, 2а; ул. Гайдара, 5б; ул. Симферопольская, 12д);
  • "Продукты" (мкр-н им. Генерала Корявко, 24);
  • "Доброцен" (ул. Иванищева, 13а);
  • "Кубаночка" (ул. Иванищева, 22);
  • "Корзинка" (ул. Симферопольская, 11);
  • "Мир Еды" (мкр-н им. Генерала Корявко, 20).
Актуальное расписание общественного транспорта - по ссылке

Телефоны дежурно-диспетчерских служб

  • Единая дежурно–диспетчерская служба г. Армянска (ЕДДС): +7-978-800-21-12; +7-36567-2-00-00 (круглосуточно).
  • Горячая линия администрации г. Армянска: +7-978-732-03-73; +7-36567-2-15-26 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
  • Местный филиал ГУП РК "Вода Крыма": +7-36565-2-16-56 (приёмная).
  • Местное управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети": +7-36567-2-00-06 (аварийно-диспетчерская служба).
  • Армянское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" по вопросам обслуживания потребителей: +7-36567-2-00-60 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00); диспетчерская служба 8-800-506-00-12 (круглосуточно).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Продуктовая корзина - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
12:15
Ситуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги
 
АрмянскНовости КрымаКрымРежим ЧСОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21ВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистика
15:01Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки
14:45В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать
14:22Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС
14:07Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства
13:54На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию
13:30Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью
13:16Крымский мост после открытия движения - что с очередями
13:09Новости СВО: Киев катастрофически теряет людей и технику
13:03Движение по Крымскому мосту возобновили
12:52Болгария выходит из "коалиции желающих"
12:42В Саках организовали пункты помощи населению - адреса и актуальные телефоны
12:37Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое
12:15Ситуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги
12:03Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов
12:01Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки
11:53"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России
11:44"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью
11:37Крымский мост перекрыт
11:34Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует оказание помощи людям
Лента новостейМолния