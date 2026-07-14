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Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью
Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью
В Армянске вот уже несколько суток отсутствует электроснабжение вследствие ударов ВСУ по энергетике Крыма. Профильные службы работают круглосуточно, чтобы... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T13:30
2026-07-14T13:30
2026-07-14T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Армянске вот уже несколько суток отсутствует электроснабжение вследствие ударов ВСУ по энергетике Крыма. Профильные службы работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома горожан. В условиях ЧС в городе организованы пункты помощи населению, а также точки, где можно зарядить телефоны и другие гаджеты, купить лекарства и снять наличные. Центры содействияПункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ населения к средствам связи и информации, а также можно получить оперативную помощь по тем или иным вопросам, расположены по адресам:Точка бесплатной зарядки электрических устройствул. Генерала Васильева, 2, график работы: ежедневно, с 9:00 до 20:00.График подачи воды в г. Армянскенечетные дни – г. Армянск;четные дни – с. Суворово, с. Перекоп, с. Волошино, мкр-н им. Генерала Корявко, д. 4, дома 28, 30–35, мкр-н им. Генерала Васильева, 1, ул. Больничная, 2а.Время подачи: 18:00 – 24:00.График ориентировочный и может корректироваться. В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.Перечень банкоматов с возможностью выдачи наличныхАптеки, где можно рассчитаться по безналу (при наличии интернета)Магазины, где доступна оплата за безналичный расчет в период отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылкеТелефоны дежурно-диспетчерских службСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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армянск, новости крыма, крым, режим чс, отключение электроэнергии в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Армянске вот уже несколько суток отсутствует электроснабжение вследствие ударов ВСУ по энергетике Крыма. Профильные службы работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома горожан. В условиях ЧС в городе организованы пункты помощи населению, а также точки, где можно зарядить телефоны и другие гаджеты, купить лекарства и снять наличные.
Центры содействия
Пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ населения к средствам связи и информации, а также можно получить оперативную помощь по тем или иным вопросам, расположены по адресам:
—мкр-н им. Генерала Васильева, 2 (на базе АО "УЖКХ"); график работы: ежедневно, с 9:00 до 20:00;
—ул. Гайдара, 2а, Центр занятости населения; график работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00; сб. – вс. – с 9:00 до 15:00.
Точка бесплатной зарядки электрических устройств
ул. Генерала Васильева, 2, график работы: ежедневно, с 9:00 до 20:00.
График подачи воды в г. Армянске
нечетные дни – г. Армянск;
четные дни – с. Суворово, с. Перекоп, с. Волошино, мкр-н им. Генерала Корявко, д. 4, дома 28, 30–35, мкр-н им. Генерала Васильева, 1, ул. Больничная, 2а.
Время подачи: 18:00 – 24:00.
График ориентировочный и может корректироваться. В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.
Перечень банкоматов с возможностью выдачи наличных
—ПСБ, ВТБ – магазин "ПУД", мкр-н им. Генерала Васильева, 2а;
—ВТБ – центральный офис, ул. Симферопольская, 4а;
—СБЕРБАНК – ул. Симферопольская, 8; мкр-н им. Генерала Васильева, 2а.
Аптеки, где можно рассчитаться по безналу (при наличии интернета)
—аптечный пункт, ул. Больничная, 1;
—"Экономная аптека 108", мкр-н им. Генерала Васильева, 25;
—"Социальная аптека", мкр-н Генерала Васильева, 5.
Магазины, где доступна оплата за безналичный расчет в период отключения света
—"ПУД" (мкр-н им. Генерала Васильева, 2а; ул. Гайдара, 5б; ул. Симферопольская, 12д);
—"Продукты" (мкр-н им. Генерала Корявко, 24);
—"Доброцен" (ул. Иванищева, 13а);
—"Кубаночка" (ул. Иванищева, 22);
—"Корзинка" (ул. Симферопольская, 11);
—"Мир Еды" (мкр-н им. Генерала Корявко, 20).
Актуальное расписание общественного транспорта - по ссылке
Телефоны дежурно-диспетчерских служб
—Единая дежурно–диспетчерская служба г. Армянска (ЕДДС): +7-978-800-21-12; +7-36567-2-00-00 (круглосуточно).
—Горячая линия администрации г. Армянска: +7-978-732-03-73; +7-36567-2-15-26 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
—Местный филиал ГУП РК "Вода Крыма": +7-36565-2-16-56 (приёмная).
—Местное управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети": +7-36567-2-00-06 (аварийно-диспетчерская служба).
—Армянское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" по вопросам обслуживания потребителей: +7-36567-2-00-60 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00); диспетчерская служба 8-800-506-00-12 (круглосуточно).
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