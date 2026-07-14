https://crimea.ria.ru/20260714/900-boevykh-vyezdov-sovershili-sotrudniki-krym-spas-s-nachala-goda-1157645300.html

900 "боевых" выездов совершили сотрудники "КРЫМ-СПАС" с начала года

900 "боевых" выездов совершили сотрудники "КРЫМ-СПАС" с начала года - РИА Новости Крым, 14.07.2026

900 "боевых" выездов совершили сотрудники "КРЫМ-СПАС" с начала года

Безопасность в горах, на воде и на дорогах полуострова круглый год, и особенно в летний период, обеспечивают наряду с другими службами сотрудники... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T20:21

2026-07-14T20:21

2026-07-14T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Безопасность в горах, на воде и на дорогах полуострова круглый год, и особенно в летний период, обеспечивают наряду с другими службами сотрудники аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Статистику случаев с начала года привел в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" Сергей Татарцев.По словам гостя эфира, примерно половину из общего количества выездов отряд совершает для оказания помощи населению либо помощи экстренным службам – скорой помощи, полиции и другим."Оставшаяся половина по ежегодной статистике, 10-15%, равномерно распределяется на поисково-спасательные работы в горах, в горно-лесной зоне, пещерах и скалах. Столько же, 10-15 %, – поисково-спасательные работы на воде. Чуть больше бывает поисково-спасательных работ техногенного характера. На долю ДТП приходится примерно 10% от всех происшествий, в ликвидации последствий которых принимает участие не только "КРЫМ-СПАС", но и пожарно-спасательные подразделения главного управления МЧС", – объяснил замначальника отряда.Сергей Татарцев также отметил работу Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", который является самым большим среди 11 отрядов службы."Наш отряд аттестован на проведение всех видов поисково-спасательных работ природного и техногенного характера. Более того – на проведение газоспасательных работ: это работа в непригодной для дыхания атмосфере с применением дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и в защитных костюмах. Мы работаем на земле, под землей, в пещерах, а также на воде и под водой, поскольку на базе нашего отряда сформирована водолазная станция, а также СПДГ – спасательная поисково-десантная группа, которая работает на поисково-спасательных работах с задействованием авиации", – поделился спикер.В зону ответственности Симферопольского отряда, добавил он, входит город Симферополь и Симферопольский район."Вместе с тем, с учетом наличия у нас большого опыта работ и плюс то, что у нас есть спасательная поисково-десантная группа, которая на авиации может работать где угодно, мы можем привлекаться к работам и в акватории Азовского моря и Черного морей", – уточнил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Двое взрослых и ребенок заблудились в горах под СудакомВ Крыму трое туристок застряли в горахВ Крыму спасатели три километра несли на носилках раненную в горах туристку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крым-спас", крым, новости крыма, безопасность