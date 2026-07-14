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2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ
2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2026
2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ
За четыре года в четырех новых регионах России восстановили 2,8 тысячи километров дорог и 67 мостов. Об этом заявил председатель правления государственной... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T11:28
2026-07-14T11:28
дороги
ремонт и строительство дорог
новые регионы россии
автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. За четыре года в четырех новых регионах России восстановили 2,8 тысячи километров дорог и 67 мостов. Об этом заявил председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко в ходе встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.По его информации, в 2026 году в новых регионах планируется восстановить 800 километров дорог и 11 мостов."Экономика воссоединенных регионов развивается, и мы понимаем, что те задачи, которые нами решаются, существенно влияют на это. Развитие дорожной сети всегда входит в тройку направлений, наиболее высоко оцениваемых жителями. Даже по прошлому году – устойчивое первое место", – отметил Петушенко.В свою очередь Мишустин подчеркнул, что необходимо и дальше наращивать темпы строительства трасс, чтобы люди могли быстро и удобно передвигаться в новых российских субъектах и в целом по стране.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что инвесторы проявляют большой интерес к воссоединенным субъектам России, в связи с чем приоритетом работы команд в регионах должно стать предоставление комфортных условий инвестирования и внимание к проблемам и вопросам инвесторов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсийРеконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работыВ Севастополе назвали дату открытия движения на Адмирала Октябрьского
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дороги, ремонт и строительство дорог, новые регионы россии, автодор, логистика, новости
2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ

В новых регионах РФ за четыре года восстановили 2,8 тысячи километров дорог и 67 мостов

11:28 14.07.2026
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВ Херсонской области отремонтировали 100 километров дороги в Крым
В Херсонской области отремонтировали 100 километров дороги в Крым
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. За четыре года в четырех новых регионах России восстановили 2,8 тысячи километров дорог и 67 мостов. Об этом заявил председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко в ходе встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
"За предыдущие четыре года мы восстановили 2,8 тысячи километров дорог (в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - ред.), а это, для сравнения, как от Санкт-Петербурга до Тюмени. Восстановили 67 мостов. Больницы, школы, промышленные предприятия сегодня стали доступнее", – сообщил глава "Автодора".
По его информации, в 2026 году в новых регионах планируется восстановить 800 километров дорог и 11 мостов.
"Экономика воссоединенных регионов развивается, и мы понимаем, что те задачи, которые нами решаются, существенно влияют на это. Развитие дорожной сети всегда входит в тройку направлений, наиболее высоко оцениваемых жителями. Даже по прошлому году – устойчивое первое место", – отметил Петушенко.
В свою очередь Мишустин подчеркнул, что необходимо и дальше наращивать темпы строительства трасс, чтобы люди могли быстро и удобно передвигаться в новых российских субъектах и в целом по стране.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что инвесторы проявляют большой интерес к воссоединенным субъектам России, в связи с чем приоритетом работы команд в регионах должно стать предоставление комфортных условий инвестирования и внимание к проблемам и вопросам инвесторов.
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ДорогиРемонт и строительство дорогНовые регионы РоссииАвтодорЛогистикаНовости
 
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