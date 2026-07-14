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2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ

2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2026

2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ

За четыре года в четырех новых регионах России восстановили 2,8 тысячи километров дорог и 67 мостов. Об этом заявил председатель правления государственной... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T11:28

2026-07-14T11:28

2026-07-14T11:28

дороги

ремонт и строительство дорог

новые регионы россии

автодор

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. За четыре года в четырех новых регионах России восстановили 2,8 тысячи километров дорог и 67 мостов. Об этом заявил председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко в ходе встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.По его информации, в 2026 году в новых регионах планируется восстановить 800 километров дорог и 11 мостов."Экономика воссоединенных регионов развивается, и мы понимаем, что те задачи, которые нами решаются, существенно влияют на это. Развитие дорожной сети всегда входит в тройку направлений, наиболее высоко оцениваемых жителями. Даже по прошлому году – устойчивое первое место", – отметил Петушенко.В свою очередь Мишустин подчеркнул, что необходимо и дальше наращивать темпы строительства трасс, чтобы люди могли быстро и удобно передвигаться в новых российских субъектах и в целом по стране.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что инвесторы проявляют большой интерес к воссоединенным субъектам России, в связи с чем приоритетом работы команд в регионах должно стать предоставление комфортных условий инвестирования и внимание к проблемам и вопросам инвесторов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсийРеконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работыВ Севастополе назвали дату открытия движения на Адмирала Октябрьского

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги, ремонт и строительство дорог, новые регионы россии, автодор, логистика, новости