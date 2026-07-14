https://crimea.ria.ru/20260714/125-let-so-dnya-sozdaniya-pervogo-russkogo-avto--infografika-1157635860.html

125 лет со дня создания первого русского авто – инфографика

125 лет со дня создания первого русского авто – инфографика - РИА Новости Крым, 14.07.2026

125 лет со дня создания первого русского авто – инфографика

Ровно 125 лет назад состоялась публичная демонстрация первого российского автомобиля. Именно 14 июля по новому или 1 июля – по старому стилю на Всероссийской... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T20:55

2026-07-14T20:55

2026-07-14T20:55

инфографика

история

автомобиль

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Ровно 125 лет назад состоялась публичная демонстрация первого российского автомобиля. Именно 14 июля по новому или 1 июля – по старому стилю на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде презентовали "самодвижущейся экипаж" Евгения Яковлева и Петра Фрезе.Создатели первого русского авто в целом следовали общим мировым тенденциям. Например, конструкция кузова повторяла конструкцию легких конных колясок, колеса с деревянными ободьями и литыми резиновыми шинами вращались не на шариковых подшипниках, а на бронзовых втулках – примерно так же были устроены тогда практически все "самобеглые экипажи". Однако уже тогда "Журнал новейших открытий и изобретений" отметил ряд существенных улучшений в конструкции ходовой части, трансмиссии и кузова по сравнению с машинами других фирм.Усиленная пролетка с четырехтактным одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания мощностью до двух лошадиных сил, два 30-литровых латунных бака с водой вдоль бортов в задней части машины для охлаждения цилиндра, двигатель, разгонявший двухместную коляску весом 300 кг до 20 км/ч и совершенно передовое решение – электрическое зажигание. Эти и другие характеристики первого русского авто – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким был первый удар легендарной "Катюши" – инфографикаПервые звонки по телефону в России стоили 4 коровы – инфографикаПуть первого русского парового корабля "Метеор" – инфографика РИА Новости Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, автомобиль, транспорт, инфографика