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11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе
11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе - РИА Новости Крым, 14.07.2026
11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе
11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе. Об этом сообщает мэр Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T09:49
2026-07-14T09:49
2026-07-14T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым.11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе. Об этом сообщает мэр Юлия Предыбайло.В честности, света нет на улицах Ашик Умера, Аметхан Султан, Гафарова, Достлук, Изета Юнусова, Гаспринского, Кучюк Бараш, Номана Челибиджихана, Османа Амита, Хаджи Герая, Яшлык. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе
11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым.11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе. Об этом сообщает мэр Юлия Предыбайло.
"14 июля в связи с неотложными аварийно-восстановительными работами на газопроводе приостановлена подача газа в г. Саки по ряду улиц", - сообщила она.
В честности, света нет на улицах Ашик Умера, Аметхан Султан, Гафарова, Достлук, Изета Юнусова, Гаспринского, Кучюк Бараш, Номана Челибиджихана, Османа Амита, Хаджи Герая, Яшлык.
"Ориентировочное время возобновления подачи газа - 14.00 часов. Просьба жильцам по вышеуказанным адресам находиться дома для выполнения пуска газа", - добавила мэр.
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