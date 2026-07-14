https://crimea.ria.ru/20260714/11-ulits-v-sakakh-ostalis-bez-gaza-iz-za-rabot-na-gazoprovode-1157613046.html

11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе

11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе - РИА Новости Крым, 14.07.2026

11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе

11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе. Об этом сообщает мэр Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T09:49

2026-07-14T09:49

2026-07-14T09:49

крым

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газ

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юлия предыбайло

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым.11 улиц в Саках остались без газа из-за работ на газопроводе. Об этом сообщает мэр Юлия Предыбайло.В честности, света нет на улицах Ашик Умера, Аметхан Султан, Гафарова, Достлук, Изета Юнусова, Гаспринского, Кучюк Бараш, Номана Челибиджихана, Османа Амита, Хаджи Герая, Яшлык. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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