https://crimea.ria.ru/20260713/zvezda-parka-yurskogo-perioda-sem-nill-umer-v-vozraste-78-let-1157583425.html

Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет

Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет

Новозеландский и британский актер кино и телевидения, известный по ролям в фильмах "Парк Юрского периода" и "Пианино", Сэм Нилл умер на 79-м году жизни. Об этом РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T09:33

2026-07-13T09:33

2026-07-13T09:33

культура

в мире

кино

кинематограф

утраты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157583308_0:3:501:284_1920x0_80_0_0_96b69bacc44d9b0f2a3a36129ab80f4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Новозеландский и британский актер кино и телевидения, известный по ролям в фильмах "Парк Юрского периода" и "Пианино", Сэм Нилл умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает портал 1news со ссылкой заявление семьи покойного, передает РИА Новости.Портал напоминает, что в 2023 году актеру диагностировали рак, однако он прошел курс химиотерапии.Сэм Нилл родился в 1947 году в Северной Ирландии. В детстве переехал в Новую Зеландию. Сниматься в кино начал в 1975 году. После незаметных работ в новозеландском кино в качестве режиссера и актера он получил свою первую главную роль в новозеландском фильме "Спящие псы" (1977).Сэм Нилл снялся более чем в ста кинокартинах и телефильмах. Наибольшую известность актеру принесли роли в лентах "Омен 3: последняя битва" (1981), "Рейли: король шпионов" (1983), "Мертвый штиль" (1989), "Парк Юрского периода" (1993), "Пианино" (1993), "В пасти безумия" (1994), "Сквозь горизонт" (1997).Двукратный обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, в мире, кино, кинематограф, утраты