https://crimea.ria.ru/20260713/zvezda-parka-yurskogo-perioda-sem-nill-umer-v-vozraste-78-let-1157583425.html
Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет
Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет
Новозеландский и британский актер кино и телевидения, известный по ролям в фильмах "Парк Юрского периода" и "Пианино", Сэм Нилл умер на 79-м году жизни. Об этом РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T09:33
2026-07-13T09:33
2026-07-13T09:33
культура
в мире
кино
кинематограф
утраты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157583308_0:3:501:284_1920x0_80_0_0_96b69bacc44d9b0f2a3a36129ab80f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Новозеландский и британский актер кино и телевидения, известный по ролям в фильмах "Парк Юрского периода" и "Пианино", Сэм Нилл умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает портал 1news со ссылкой заявление семьи покойного, передает РИА Новости.Портал напоминает, что в 2023 году актеру диагностировали рак, однако он прошел курс химиотерапии.Сэм Нилл родился в 1947 году в Северной Ирландии. В детстве переехал в Новую Зеландию. Сниматься в кино начал в 1975 году. После незаметных работ в новозеландском кино в качестве режиссера и актера он получил свою первую главную роль в новозеландском фильме "Спящие псы" (1977).Сэм Нилл снялся более чем в ста кинокартинах и телефильмах. Наибольшую известность актеру принесли роли в лентах "Омен 3: последняя битва" (1981), "Рейли: король шпионов" (1983), "Мертвый штиль" (1989), "Парк Юрского периода" (1993), "Пианино" (1993), "В пасти безумия" (1994), "Сквозь горизонт" (1997).Двукратный обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157583308_6:0:493:365_1920x0_80_0_0_0e25595b52a7e3709cc72fa01fe68163.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, в мире, кино, кинематограф, утраты
Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет
Умер звезда фильмов "Парк Юрского периода" и "Пианино" Сэм Нилл
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Новозеландский и британский актер кино и телевидения, известный по ролям в фильмах "Парк Юрского периода" и "Пианино", Сэм Нилл умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает портал 1news со ссылкой заявление семьи покойного, передает РИА Новости.
"Легенда экрана ... Сэм Нилл умер. Ему было 78 лет", - говорится в сообщении.
Портал напоминает, что в 2023 году актеру диагностировали рак, однако он прошел курс химиотерапии.
Сэм Нилл родился в 1947 году в Северной Ирландии. В детстве переехал в Новую Зеландию. Сниматься в кино начал в 1975 году. После незаметных работ в новозеландском кино в качестве режиссера и актера он получил свою первую главную роль в новозеландском фильме "Спящие псы" (1977).
Сэм Нилл снялся более чем в ста кинокартинах и телефильмах. Наибольшую известность актеру принесли роли в лентах "Омен 3: последняя битва" (1981), "Рейли: король шпионов" (1983), "Мертвый штиль" (1989), "Парк Юрского периода" (1993), "Пианино" (1993), "В пасти безумия" (1994), "Сквозь горизонт" (1997).
Двукратный обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.