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Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет
Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет
Новозеландский и британский актер кино и телевидения, известный по ролям в фильмах "Парк Юрского периода" и "Пианино", Сэм Нилл умер на 79-м году жизни. Об этом РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T09:33
2026-07-13T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Новозеландский и британский актер кино и телевидения, известный по ролям в фильмах "Парк Юрского периода" и "Пианино", Сэм Нилл умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает портал 1news со ссылкой заявление семьи покойного, передает РИА Новости.Портал напоминает, что в 2023 году актеру диагностировали рак, однако он прошел курс химиотерапии.Сэм Нилл родился в 1947 году в Северной Ирландии. В детстве переехал в Новую Зеландию. Сниматься в кино начал в 1975 году. После незаметных работ в новозеландском кино в качестве режиссера и актера он получил свою первую главную роль в новозеландском фильме "Спящие псы" (1977).Сэм Нилл снялся более чем в ста кинокартинах и телефильмах. Наибольшую известность актеру принесли роли в лентах "Омен 3: последняя битва" (1981), "Рейли: король шпионов" (1983), "Мертвый штиль" (1989), "Парк Юрского периода" (1993), "Пианино" (1993), "В пасти безумия" (1994), "Сквозь горизонт" (1997).Двукратный обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
культура, в мире, кино, кинематограф, утраты
Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет

Умер звезда фильмов "Парк Юрского периода" и "Пианино" Сэм Нилл

09:33 13.07.2026
 
© www.kino-teatr.ruСэм Нилл
Сэм Нилл
© www.kino-teatr.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Новозеландский и британский актер кино и телевидения, известный по ролям в фильмах "Парк Юрского периода" и "Пианино", Сэм Нилл умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает портал 1news со ссылкой заявление семьи покойного, передает РИА Новости.
"Легенда экрана ... Сэм Нилл умер. Ему было 78 лет", - говорится в сообщении.
Портал напоминает, что в 2023 году актеру диагностировали рак, однако он прошел курс химиотерапии.
Сэм Нилл родился в 1947 году в Северной Ирландии. В детстве переехал в Новую Зеландию. Сниматься в кино начал в 1975 году. После незаметных работ в новозеландском кино в качестве режиссера и актера он получил свою первую главную роль в новозеландском фильме "Спящие псы" (1977).
Сэм Нилл снялся более чем в ста кинокартинах и телефильмах. Наибольшую известность актеру принесли роли в лентах "Омен 3: последняя битва" (1981), "Рейли: король шпионов" (1983), "Мертвый штиль" (1989), "Парк Юрского периода" (1993), "Пианино" (1993), "В пасти безумия" (1994), "Сквозь горизонт" (1997).
Двукратный обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми".
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