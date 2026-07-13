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Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи
Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи
В Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи. Об этом сообщил губернатор по итогам аппаратного... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T14:37
2026-07-13T14:43
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
отключение электроэнергии в крыму
электричество
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи. Об этом сообщил губернатор по итогам аппаратного совещания правительства города.Такая мера поможет не только снизить нагрузку на общие сети, но и повысить автономность домов и лучше подготовиться к зиме, подчеркнул губернатор и пообещал в ближайшее время подробно объяснить севастопольцам порядок участия в программе."Наша главная стратегическая задача – сделать энергосистему города максимально автономной, чтобы мы не зависели от внешних сбоев города", – подчеркнул он.Также Севастополь совместно с федеральным центром разрабатывает механизм субсидирования для снижения цен на топливо, сообщал Развожаев ранее в понедельник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя остается без светаКак сохранить свет в доме – советы экспертаКак вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму, электричество, выплаты и компенсации
Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи

Жителям Севастополя частично компенсируют установку солнечных батарей в домах – Развожаев

14:37 13.07.2026 (обновлено: 14:43 13.07.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСолнечная батарея
Солнечная батарея - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи. Об этом сообщил губернатор по итогам аппаратного совещания правительства города.
"На прошлой неделе мы обсуждали программу поддержки для тех, кто готов установить у себя дома солнечные панели. Сейчас работаем над тем, чтобы привлечь федеральное финансирование и добавить к нему городские средства. Это позволит компенсировать часть затрат на оборудование", – проинформировал губернатор в своем канале в МАКС.
Такая мера поможет не только снизить нагрузку на общие сети, но и повысить автономность домов и лучше подготовиться к зиме, подчеркнул губернатор и пообещал в ближайшее время подробно объяснить севастопольцам порядок участия в программе.
"Наша главная стратегическая задача – сделать энергосистему города максимально автономной, чтобы мы не зависели от внешних сбоев города", – подчеркнул он.
Также Севастополь совместно с федеральным центром разрабатывает механизм субсидирования для снижения цен на топливо, сообщал Развожаев ранее в понедельник.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОтключение электроэнергии в КрымуЭлектричествоВыплаты и компенсации
 
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