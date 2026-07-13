https://crimea.ria.ru/20260713/zhitelyam-sevastopolya-kompensiruyut-chast-zatraty-na-solnechnye-batarei-1157594776.html

Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи

Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи

В Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи. Об этом сообщил губернатор по итогам аппаратного... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T14:37

2026-07-13T14:37

2026-07-13T14:43

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

отключение электроэнергии в крыму

электричество

выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи. Об этом сообщил губернатор по итогам аппаратного совещания правительства города.Такая мера поможет не только снизить нагрузку на общие сети, но и повысить автономность домов и лучше подготовиться к зиме, подчеркнул губернатор и пообещал в ближайшее время подробно объяснить севастопольцам порядок участия в программе."Наша главная стратегическая задача – сделать энергосистему города максимально автономной, чтобы мы не зависели от внешних сбоев города", – подчеркнул он.Также Севастополь совместно с федеральным центром разрабатывает механизм субсидирования для снижения цен на топливо, сообщал Развожаев ранее в понедельник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя остается без светаКак сохранить свет в доме – советы экспертаКак вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света

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2026

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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму, электричество, выплаты и компенсации