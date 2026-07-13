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Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины" - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"
Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины" - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"
Жители Севастополя в ходе онлайн-голосования большинством голосов выбрали новое название для кинотеатра "Украина". Об этом сообщает пресс-служба музея обороны... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Жители Севастополя в ходе онлайн-голосования большинством голосов выбрали новое название для кинотеатра "Украина". Об этом сообщает пресс-служба музея обороны Севастополя.Вывеску кинотеатра "Украина" в Севастополе сняли после атаки ВСУ по зданию Панорамы. Губернатор города Михаил Развожаев тогда заявил о необходимости выбрать кинотеатру новое имя.Подчеркивается, что решение опирается на историческую достоверность и подтверждено научно-исследовательскими изысканиями сотрудников музея: в рабочей проектной документации кинотеатр носил название "Центральный".Голосование открылось 3 июля и длилось 11 дней, напомнили в музее. Результаты представят на рассмотрение в Севнаследие, где примут окончательное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учрежденияВ Крыму заменили половину рекламных вывесок на латиницеНадо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин
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Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"

Жители Севастополя выбрали новое название для кинотеатра "Украина"

12:41 13.07.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевКинотеатр "Украина" в Севастополе
Кинотеатр Украина в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Жители Севастополя в ходе онлайн-голосования большинством голосов выбрали новое название для кинотеатра "Украина". Об этом сообщает пресс-служба музея обороны Севастополя.
Вывеску кинотеатра "Украина" в Севастополе сняли после атаки ВСУ по зданию Панорамы. Губернатор города Михаил Развожаев тогда заявил о необходимости выбрать кинотеатру новое имя.

"За присвоение кинотеатру его исторического наименования "Центральный" проголосовали 3 700 участников. За сохранение прежнего названия – "Украина" – свои голоса отдали 514 человек. Большинство участников голосования поддержали возвращение объекту культурного наследия его исторического имени", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что решение опирается на историческую достоверность и подтверждено научно-исследовательскими изысканиями сотрудников музея: в рабочей проектной документации кинотеатр носил название "Центральный".
Голосование открылось 3 июля и длилось 11 дней, напомнили в музее. Результаты представят на рассмотрение в Севнаследие, где примут окончательное решение.
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