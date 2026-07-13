https://crimea.ria.ru/20260713/zhiteli-sevastopolya-vybrali-novoe-nazvanie-dlya-ukrainy-1157590026.html
Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"
Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины" - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"
Жители Севастополя в ходе онлайн-голосования большинством голосов выбрали новое название для кинотеатра "Украина". Об этом сообщает пресс-служба музея обороны... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T12:41
2026-07-13T12:41
2026-07-13T12:41
севастополь
новости севастополя
общество
городская среда
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0b/1156791380_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6be4e188347bdc1125912a9449d323bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Жители Севастополя в ходе онлайн-голосования большинством голосов выбрали новое название для кинотеатра "Украина". Об этом сообщает пресс-служба музея обороны Севастополя.Вывеску кинотеатра "Украина" в Севастополе сняли после атаки ВСУ по зданию Панорамы. Губернатор города Михаил Развожаев тогда заявил о необходимости выбрать кинотеатру новое имя.Подчеркивается, что решение опирается на историческую достоверность и подтверждено научно-исследовательскими изысканиями сотрудников музея: в рабочей проектной документации кинотеатр носил название "Центральный".Голосование открылось 3 июля и длилось 11 дней, напомнили в музее. Результаты представят на рассмотрение в Севнаследие, где примут окончательное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учрежденияВ Крыму заменили половину рекламных вывесок на латиницеНадо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин
https://crimea.ria.ru/20260616/kto-takie-bela-kun-i-zhelyabov-v-krymu-otsenili-ideyu-o-pereimenovanii-ulits-1156888465.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0b/1156791380_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7ffed5f41a4791fad8b42a91bfd6ce7e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, общество, городская среда, новости крыма, крым
Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"
Жители Севастополя выбрали новое название для кинотеатра "Украина"