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Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"

Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины" - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"

Жители Севастополя в ходе онлайн-голосования большинством голосов выбрали новое название для кинотеатра "Украина". Об этом сообщает пресс-служба музея обороны... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T12:41

2026-07-13T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Жители Севастополя в ходе онлайн-голосования большинством голосов выбрали новое название для кинотеатра "Украина". Об этом сообщает пресс-служба музея обороны Севастополя.Вывеску кинотеатра "Украина" в Севастополе сняли после атаки ВСУ по зданию Панорамы. Губернатор города Михаил Развожаев тогда заявил о необходимости выбрать кинотеатру новое имя.Подчеркивается, что решение опирается на историческую достоверность и подтверждено научно-исследовательскими изысканиями сотрудников музея: в рабочей проектной документации кинотеатр носил название "Центральный".Голосование открылось 3 июля и длилось 11 дней, напомнили в музее. Результаты представят на рассмотрение в Севнаследие, где примут окончательное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учрежденияВ Крыму заменили половину рекламных вывесок на латиницеНадо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин

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