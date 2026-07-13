https://crimea.ria.ru/20260713/zhitel-khersonskoy-oblasti-poluchil-13-let-strogo-rezhima-za-gosizmenu-1157596669.html

Житель Херсонской области получил 13 лет строго режима за госизмену

Житель Херсонской области получил 13 лет строго режима за госизмену - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Житель Херсонской области получил 13 лет строго режима за госизмену

В Херсонской области за госизмену к 13 годам строго режима приговорен 31-летний житель Алешкинского округа. Об этом сообщает Херсонский областной суд. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T22:02

2026-07-13T22:02

2026-07-13T22:02

госизмена

херсонская область

приговор

правосудие

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области за госизмену к 13 годам строго режима приговорен 31-летний житель Алешкинского округа. Об этом сообщает Херсонский областной суд.Мужчина вошел в контакт с украинской разведкой, собирал сведения о местах расположения российских военнослужащих и военной техники, а затем передавал их через мессенджер своему куратору."В 2023 году осужденный, установив контакт с представителем украинской разведки, добровольно собирал сведения о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.В феврале 2025 года он передал собранную информацию своему куратору. Отмечается, что сведения могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военнослужащих и военной техники.Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Херсонской области. Областной суд назначил преступнику 13 лет лишения свободы, ограничение свободы на полтора года и штраф 350 тысяч рублей.Ранее в Херсонской области суд также приговорил к 13 годам 41-летнего местного жителя за передачу сведений о российских военных украинским спецслужбам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизменуЖитель Калужской области призывал разбомбить Крымский мостСевастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ

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2026

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госизмена, херсонская область, приговор, правосудие, украина, россия