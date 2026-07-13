https://crimea.ria.ru/20260713/zelenskiy-khochet-v-20-y-raz-prodlit-voennoe-polozhenie-i-mobilizatsiyu-na-ukraine-1157594615.html

Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине

На Украине уже в 20-й раз могут продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток. Соответствующие законопроекты внес в украинский парламент глава... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T14:26

2026-07-13T14:26

2026-07-13T14:26

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

мобилизация на украине

военное положение на украине

всу (вооруженные силы украины)

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154395667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d7d39b9fb6138b97864e07da2c28586.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На Украине уже в 20-й раз могут продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток. Соответствующие законопроекты внес в украинский парламент глава киевского режима Владимир Зеленский.Документы, опубликованные на сайте рады, продлевают мобилизацию и военное положение со 2 августа до конца октября 2026 года. После рассмотрения профильного комитета, их вынесут на голосование.В конце апреля 2026 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Законопроект о продлении военного положения сроком на 90 дней в Раду ранее внес сам Зеленский. Документ поддержали 315 депутатов.Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизациюСвященникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизацииНечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизации

https://crimea.ria.ru/20260710/ukrainskiy-bunt-stanet-li-lvov-triggerom-protestov-protiv-zelenskogo-1157535471.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, верховная рада украины, мобилизация на украине, военное положение на украине, всу (вооруженные силы украины), в мире, новости