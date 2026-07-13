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Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине
На Украине уже в 20-й раз могут продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток. Соответствующие законопроекты внес в украинский парламент глава... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T14:26
2026-07-13T14:26
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
мобилизация на украине
военное положение на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На Украине уже в 20-й раз могут продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток. Соответствующие законопроекты внес в украинский парламент глава киевского режима Владимир Зеленский.Документы, опубликованные на сайте рады, продлевают мобилизацию и военное положение со 2 августа до конца октября 2026 года. После рассмотрения профильного комитета, их вынесут на голосование.В конце апреля 2026 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Законопроект о продлении военного положения сроком на 90 дней в Раду ранее внес сам Зеленский. Документ поддержали 315 депутатов.Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизациюСвященникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизацииНечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизации
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, мобилизация на украине, военное положение на украине, всу (вооруженные силы украины), в мире, новости
Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

14:26 13.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийШеврон у солдата ВСУ
Шеврон у солдата ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На Украине уже в 20-й раз могут продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток. Соответствующие законопроекты внес в украинский парламент глава киевского режима Владимир Зеленский.
Документы, опубликованные на сайте рады, продлевают мобилизацию и военное положение со 2 августа до конца октября 2026 года. После рассмотрения профильного комитета, их вынесут на голосование.
В конце апреля 2026 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Законопроект о продлении военного положения сроком на 90 дней в Раду ранее внес сам Зеленский. Документ поддержали 315 депутатов.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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