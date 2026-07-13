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Защита от ракет: Европа создала новую коалицию с Украиной
Защита от ракет: Европа создала новую коалицию с Украиной - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Защита от ракет: Европа создала новую коалицию с Украиной
Коалицию по противоракетной обороне (ПРО) договорились создать с Украиной девять стран Евросоюза. Их совестное заявление опубликовано на сайте Елисейского... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Коалицию по противоракетной обороне (ПРО) договорились создать с Украиной девять стран Евросоюза. Их совестное заявление опубликовано на сайте Елисейского дворца.Сообщается, что в новую коалицию войдут Германия, Франция, Дания, Норвегия, Нидерланды, Италия, Испания, Великобритания, Швеция. Страны планируют объединить оборонно-промышленную базу, изыскания и практический опыт в стремлении "создать совместный потенциал противоракетной обороны в Европе".Указанные государства намерены использовать опыт Украины в сфере ПРО. Уточняется, что участники коалиции будут заниматься научно-исследовательскими и конструкторскими работами в рамках "флагманского проекта".Отмечается, что деятельность будет не будет направлена против кого-либо. Также в заявлении указано, что коалиция открыта для вступления в нее других государств.Ранее сообщалось, что представители так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже 13 июля. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. Предполагается, что в мероприятии примут участие не менее 25 глав государств и правительств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения КиеваНе орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена
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украина, европа, европейский союз (ес), в мире, про, новости
Защита от ракет: Европа создала новую коалицию с Украиной
Европейские страны создают с Украиной коалицию для защиты от баллистических ракет
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым.
Коалицию по противоракетной обороне (ПРО) договорились создать с Украиной девять стран Евросоюза. Их совестное заявление
опубликовано на сайте Елисейского дворца.
"Сегодня мы объявляем о создании исключительно оборонительной коалиции против баллистических ракет", – говорится в тексте документа.
Сообщается, что в новую коалицию войдут Германия, Франция, Дания, Норвегия, Нидерланды, Италия, Испания, Великобритания, Швеция. Страны планируют объединить оборонно-промышленную базу, изыскания и практический опыт в стремлении "создать совместный потенциал противоракетной обороны в Европе".
Указанные государства намерены использовать опыт Украины в сфере ПРО. Уточняется, что участники коалиции будут заниматься научно-исследовательскими и конструкторскими работами в рамках "флагманского проекта".
Отмечается, что деятельность будет не будет направлена против кого-либо. Также в заявлении указано, что коалиция открыта для вступления в нее других государств.
Ранее сообщалось
, что представители так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже 13 июля. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. Предполагается, что в мероприятии примут участие не менее 25 глав государств и правительств.
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