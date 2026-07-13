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Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма
Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма
Власти Белогорского района Крыма договорились с собственниками двух газовых заправочных станций о заправке газом бытовых баллонов для граждан. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T21:08
2026-07-13T21:08
крым
белогорский район
газ
сжиженный природный газ (спг)
общество
новости крыма
дмитрий чумаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Власти Белогорского района Крыма договорились с собственниками двух газовых заправочных станций о заправке газом бытовых баллонов для граждан. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.По словам главы администрации, за три дня реализован 881 газовый баллон весом по 20 кг каждый. Действующие ограничения - не более двух баллонов на одно транспортное средство в очереди.В свою очередь предприятие "Крымгазсети" через газобаллонную станцию в Зуе организовало доставку в районе баллонного газа 1066 гражданам льготных категорий.Чумаков подчеркнул, вопрос обеспечения баллонным газом жителей находится на контроле руководства Республики Крым.Ранее сообщалось, что ситуация со снабжением населения сжиженным газом в баллонах остается сложной, газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в КрымуСжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллонаВ Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
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крым, белогорский район, газ, сжиженный природный газ (спг), общество, новости крыма, дмитрий чумаков
Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма

В Белогорском районе Крыма две АЗС будут продавать газ для заправки бытовых баллонов

21:08 13.07.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Власти Белогорского района Крыма договорились с собственниками двух газовых заправочных станций о заправке газом бытовых баллонов для граждан. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.
"Была достигнута договоренность с собственниками двух газовых заправочных станций, расположенных в селе Крымская Роза (ул. Шоссейная, 1) и городе Белогорске (ул. Индустриальная, 1), о временном ограничении реализации газа в качестве газомоторного топлива, чтобы направить имеющийся объем на заправку бытовых баллонов для граждан", – рассказал он.
По словам главы администрации, за три дня реализован 881 газовый баллон весом по 20 кг каждый. Действующие ограничения - не более двух баллонов на одно транспортное средство в очереди.
"В настоящее время ведется работа по наполнению государственных и коммерческих станций и заправок сжиженным газом. На текущей неделе планируется пополнение объемов газа для обеспечения жителей", – рассказал Чумаков.
В свою очередь предприятие "Крымгазсети" через газобаллонную станцию в Зуе организовало доставку в районе баллонного газа 1066 гражданам льготных категорий.
Чумаков подчеркнул, вопрос обеспечения баллонным газом жителей находится на контроле руководства Республики Крым.
Ранее сообщалось, что ситуация со снабжением населения сжиженным газом в баллонах остается сложной, газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан.
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КрымБелогорский районГазСжиженный природный газ (СПГ)ОбществоНовости КрымаДмитрий Чумаков
 
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