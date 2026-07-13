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Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма

Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма

Власти Белогорского района Крыма договорились с собственниками двух газовых заправочных станций о заправке газом бытовых баллонов для граждан. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T21:08

2026-07-13T21:08

2026-07-13T21:08

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белогорский район

газ

сжиженный природный газ (спг)

общество

новости крыма

дмитрий чумаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Власти Белогорского района Крыма договорились с собственниками двух газовых заправочных станций о заправке газом бытовых баллонов для граждан. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.По словам главы администрации, за три дня реализован 881 газовый баллон весом по 20 кг каждый. Действующие ограничения - не более двух баллонов на одно транспортное средство в очереди.В свою очередь предприятие "Крымгазсети" через газобаллонную станцию в Зуе организовало доставку в районе баллонного газа 1066 гражданам льготных категорий.Чумаков подчеркнул, вопрос обеспечения баллонным газом жителей находится на контроле руководства Республики Крым.Ранее сообщалось, что ситуация со снабжением населения сжиженным газом в баллонах остается сложной, газ в первую очередь направляется на обеспечение льготных категорий граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в КрымуСжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллонаВ Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белогорский район, газ, сжиженный природный газ (спг), общество, новости крыма, дмитрий чумаков