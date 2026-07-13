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Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатывают

Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатывают - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатывают

В Крыму заявления на выплаты пострадавшим от ЧС на сегодняшний день подали 25 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T11:51

2026-07-13T11:51

2026-07-13T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Крыму заявления на выплаты пострадавшим от ЧС на сегодняшний день подали 25 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления по предоставлению мер социальной поддержки и контролю минтруда и соцзащиты Крыма Мурат Гафаров.Жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, ранее сообщили власти.Чтобы получить выплату, необходимо обратиться с соответствующим заявлением, подчеркнул Гафаров. Сделать это можно, непосредственной придя в администрацию населенного пункта или многофункциональный центр (МФЦ), а также удаленно онлайн – через портал Госуслуг, уточнил он."Данная выплата имеет исключительно заявительный характер. По состоянию на вчерашний день поступило порядка 25 тысяч заявлений, из них 12 с лишним тысяч – через портал Госуслуг", – сказал Гафаров.В первую очередь это северные регионы республики, уточнил Гафаров.Он отметил, что единовременные выплаты пострадавшим из-за ЧС в Крыму полагаются жителям не всех районов республики, а только тех, где электроснабжение отсутствовало более 48 часов непрерывно либо не было воды при отсутствии ее подвоза.А потому, например, жители Симферополя, которые тоже часами бывают без света и воды, по словам Гафарова, не могут претендовать на такую денежную помощь."Согласно данным "Кромэнерго", в Симферополе и Симферопольском районе на сегодняшний день отсутствуют такие адреса, где более двух суток не было электроснабжения либо водоснабжения при отсутствии подвоза. Поэтому жители данных муниципальных образований не вправе претендовать на такую выплату по состоянию на сегодняшний день", – пояснил он.Этим условием, по его словам, объясняется необходимость подтвердить не только факт проживания гражданина по конкретному адресу, но и факт нарушения условий его жизнедеятельности в определенный период ограничений для получения выплаты.Отсутствие электроснабжения подтверждает ресурсоснабжающая организация – ГУП РК "Крымэнерго", сказал Гафаров. Соответствующие списки идут в администрацию населенного пункта, где с учетом полученных сведений определяют перечень адресов, по которым объективно не было электроснабжения более 48 часов, добавил он.Подтвердить же факт проживания по адресу люди, по словам Гафарова, могут с помощью документов о регистрации по месту жительства или месту пребывания, в том числе справок с места работы, обучения или медицинского учреждения.Гафаров обратил внимание на то, что экстерриториальный принцип предоставления данной выплаты не предусмотрен, следовательно, обратиться с заявлением, как и получить заключение комиссии, можно только по месту жительства."Ну, и есть возможность обратиться через портал Госуслуг – там, в принципе, без разницы, где ты находишься", – отметил он.Гафаров напомнил, что право на единовременную выплату в связи с ЧС в Крыму имеют "все граждане, которые были на момент отсутствия электроснабжения в населенном пункте – все члены семьи, как взрослые, так и дети".При этом на сегодняшний день выплаты по заявлениям еще не производились."На сегодняшний день пока нет (получивших выплаты по заявке - ред.)", – резюмировал он.Ранее пошаговый алгоритм получения выплаты в размере 15 тысяч рублей разъяснила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Елена Романовская. 26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили горячие линии Севастополю выделили более 584 млн рублей на поддержку турбизнеса В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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