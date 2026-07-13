https://crimea.ria.ru/20260713/vybival-dolg-posle-dtp-zhitelya-dzhankoya-budut-sudit-za-pokhischenie-cheloveka-1157601114.html

"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека

"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека - РИА Новости Крым, 13.07.2026

"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека

Житель Джанкоя пойдет под суд по обвинению в похищении человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T16:27

2026-07-13T16:27

2026-07-13T16:27

крым

джанкойский район

джанкой

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уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя пойдет под суд по обвинению в похищении человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.С требованием вернуть деньги мужчину привезли в гаражный кооператив и заставили спуститься в смотровую яму, которую подельники накрыли досками, а ворота гаража заперли. Пострадавший сумел освободиться и сообщить о случившемся в полицию.Двух злоумышленников задержали, суд признал их виновными. Третий фигурант скрывался от органов следствия, но его местонахождение было установлено, он задержан.Мужчину обвиняют в самоуправстве и похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений.Как сообщили в прокуратуре Крыма, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.Ранее сообщалось,что двух жительниц Мурманской области заключили под стражу по обвинению в похищении ребенка с целью выкупа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей женыПризывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работЗавербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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