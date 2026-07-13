Рейтинг@Mail.ru
"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/vybival-dolg-posle-dtp-zhitelya-dzhankoya-budut-sudit-za-pokhischenie-cheloveka-1157601114.html
"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека - РИА Новости Крым, 13.07.2026
"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
Житель Джанкоя пойдет под суд по обвинению в похищении человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T16:27
2026-07-13T16:27
крым
джанкойский район
джанкой
происшествия
уголовный кодекс
правосудие
суд
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db5469891f6420af4fc6450e5f3cca0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя пойдет под суд по обвинению в похищении человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.С требованием вернуть деньги мужчину привезли в гаражный кооператив и заставили спуститься в смотровую яму, которую подельники накрыли досками, а ворота гаража заперли. Пострадавший сумел освободиться и сообщить о случившемся в полицию.Двух злоумышленников задержали, суд признал их виновными. Третий фигурант скрывался от органов следствия, но его местонахождение было установлено, он задержан.Мужчину обвиняют в самоуправстве и похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений.Как сообщили в прокуратуре Крыма, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.Ранее сообщалось,что двух жительниц Мурманской области заключили под стражу по обвинению в похищении ребенка с целью выкупа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей женыПризывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работЗавербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
крым
джанкойский район
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf58771e7c3c00d142a00bc1efd077e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, джанкойский район, джанкой, происшествия, уголовный кодекс, правосудие, суд, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма
"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека

Крымчанин пойдет под суд за похищение человека из-за долга после ДТП

16:27 13.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя пойдет под суд по обвинению в похищении человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"В июле 2025 года 36-летний мужчина, зная о долговых обязательствах 26-летнего мужчины в размере 1,2 миллиона рублей после повреждения автомобиля в результате ДТП, решил совершить его похищение. Трое фигурантов обманным путем выманили потерпевшего из дома, насильно усадили в автомобиль и избили по дороге", – говорится в сообщении.
С требованием вернуть деньги мужчину привезли в гаражный кооператив и заставили спуститься в смотровую яму, которую подельники накрыли досками, а ворота гаража заперли. Пострадавший сумел освободиться и сообщить о случившемся в полицию.
Двух злоумышленников задержали, суд признал их виновными. Третий фигурант скрывался от органов следствия, но его местонахождение было установлено, он задержан.
Мужчину обвиняют в самоуправстве и похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений.
Как сообщили в прокуратуре Крыма, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось,что двух жительниц Мурманской области заключили под стражу по обвинению в похищении ребенка с целью выкупа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ
Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
 
КрымДжанкойский районДжанкойПроисшествияУголовный кодексПравосудиеСудГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области
16:56Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях
16:50Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля
16:39Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
16:33Студенты из Севастополя обучились в Школе управления рисками ВТБ
16:27"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
16:16Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск
16:12Крымский мост – обстановка сейчас
16:05В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарах
15:54Настоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма*
15:47Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
15:37Два поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часов
15:29Мегаватты резко снизились: Южный Берег Крыма обесточен
15:17В Севастополе назвали дату открытия движения на Адмирала Октябрьского
15:05В Севастополе продолжаются ограничения энергоподачи - где не будет света с 15.00
14:49Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова
14:37Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи
14:26Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине
14:14В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
14:01Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ
Лента новостейМолния