https://crimea.ria.ru/20260713/vybival-dolg-posle-dtp-zhitelya-dzhankoya-budut-sudit-za-pokhischenie-cheloveka-1157601114.html
"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека - РИА Новости Крым, 13.07.2026
"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
Житель Джанкоя пойдет под суд по обвинению в похищении человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T16:27
2026-07-13T16:27
2026-07-13T16:27
крым
джанкойский район
джанкой
происшествия
уголовный кодекс
правосудие
суд
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db5469891f6420af4fc6450e5f3cca0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя пойдет под суд по обвинению в похищении человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.С требованием вернуть деньги мужчину привезли в гаражный кооператив и заставили спуститься в смотровую яму, которую подельники накрыли досками, а ворота гаража заперли. Пострадавший сумел освободиться и сообщить о случившемся в полицию.Двух злоумышленников задержали, суд признал их виновными. Третий фигурант скрывался от органов следствия, но его местонахождение было установлено, он задержан.Мужчину обвиняют в самоуправстве и похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений.Как сообщили в прокуратуре Крыма, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.Ранее сообщалось,что двух жительниц Мурманской области заключили под стражу по обвинению в похищении ребенка с целью выкупа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей женыПризывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работЗавербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
крым
джанкойский район
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf58771e7c3c00d142a00bc1efd077e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, джанкойский район, джанкой, происшествия, уголовный кодекс, правосудие, суд, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма
"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
Крымчанин пойдет под суд за похищение человека из-за долга после ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя пойдет под суд по обвинению в похищении человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"В июле 2025 года 36-летний мужчина, зная о долговых обязательствах 26-летнего мужчины в размере 1,2 миллиона рублей после повреждения автомобиля в результате ДТП, решил совершить его похищение. Трое фигурантов обманным путем выманили потерпевшего из дома, насильно усадили в автомобиль и избили по дороге", – говорится в сообщении.
С требованием вернуть деньги мужчину привезли в гаражный кооператив и заставили спуститься в смотровую яму, которую подельники накрыли досками, а ворота гаража заперли. Пострадавший сумел освободиться и сообщить о случившемся в полицию.
Двух злоумышленников задержали, суд признал их виновными. Третий фигурант скрывался от органов следствия, но его местонахождение было установлено, он задержан.
Мужчину обвиняют в самоуправстве и похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений.
Как сообщили в прокуратуре Крыма, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось,
что двух жительниц Мурманской области заключили под стражу по обвинению в похищении ребенка с целью выкупа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: