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ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы
ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.07.2026
ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы
Вооруженные силы Украины днем в понедельник, 13 июля, атаковали 10 муниципалитетов Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе ударили по рынку в... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T20:52
2026-07-13T20:52
2026-07-13T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины днем в понедельник, 13 июля, атаковали 10 муниципалитетов Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе ударили по рынку в Старобельске. В результате ударов есть жертвы, заявил глава региона Леонид Пасечник.В Кременной от удара украинского беспилотника погиб 50-летний мужчина. В результате вражеских ударов в Новоайдарском, Троицком и Сватовском муниципальных округах ранены 18-летняя девушка, 62-летний и 55-летний мужчины. В Лисичанске беспилотник атаковал легковую машину, ранена 39-летняя женщина.Кроме того, атакованы легковые автомобили в Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах. Грузовые автомобили фермерского хозяйства и строительного предприятия подверглись вражеским ударам в Свердловском муниципальном округе. В Луганске украинский БПЛА ударил в крышу магазина, в Станично-Луганском муниципальном округе атакована территория строительного предприятия, повреждены грузовики.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Крым и еще 10 российских регионов. В течение дня над страной сбили 146 вражеских дронов.В течение ночи над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли в Подмосковье после атаки дронов ВСУ39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУПутин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, луганск, происшествия, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости сво, новости, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы
В ЛНР два человека погибли и четверо ранены при атаке беспилотников ВСУ - Пасечник
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины днем в понедельник, 13 июля, атаковали 10 муниципалитетов Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе ударили по рынку в Старобельске. В результате ударов есть жертвы, заявил глава региона Леонид Пасечник.
"Очередной подлый удар ВФУ нанесли по Старобельску. В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал. В результате удара по рынку погибла 34-летняя женщина", – сообщил он.
В Кременной от удара украинского беспилотника погиб 50-летний мужчина. В результате вражеских ударов в Новоайдарском, Троицком и Сватовском муниципальных округах ранены 18-летняя девушка, 62-летний и 55-летний мужчины. В Лисичанске беспилотник атаковал легковую машину, ранена 39-летняя женщина.
Кроме того, атакованы легковые автомобили в Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах. Грузовые автомобили фермерского хозяйства и строительного предприятия подверглись вражеским ударам в Свердловском муниципальном округе.
В Луганске украинский БПЛА ударил в крышу магазина, в Станично-Луганском муниципальном округе атакована территория строительного предприятия, повреждены грузовики.
Ранее сообщалось
, что силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Крым и еще 10 российских регионов. В течение дня над страной сбили 146 вражеских дронов.
В течение ночи над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника
.
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