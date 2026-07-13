Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/vsu-udarili-po-rynku-v-starobelske-est-zhertvy-1157607091.html
ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы
ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.07.2026
ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы
Вооруженные силы Украины днем в понедельник, 13 июля, атаковали 10 муниципалитетов Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе ударили по рынку в... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T20:52
2026-07-13T20:52
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
атаки всу
луганск
происшествия
ситуация в донбассе: новости и комментарии
новости сво
новости
новые регионы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156275461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01d0fd0307c71b1dbf3b8b7181dd4c9b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины днем в понедельник, 13 июля, атаковали 10 муниципалитетов Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе ударили по рынку в Старобельске. В результате ударов есть жертвы, заявил глава региона Леонид Пасечник.В Кременной от удара украинского беспилотника погиб 50-летний мужчина. В результате вражеских ударов в Новоайдарском, Троицком и Сватовском муниципальных округах ранены 18-летняя девушка, 62-летний и 55-летний мужчины. В Лисичанске беспилотник атаковал легковую машину, ранена 39-летняя женщина.Кроме того, атакованы легковые автомобили в Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах. Грузовые автомобили фермерского хозяйства и строительного предприятия подверглись вражеским ударам в Свердловском муниципальном округе. В Луганске украинский БПЛА ударил в крышу магазина, в Станично-Луганском муниципальном округе атакована территория строительного предприятия, повреждены грузовики.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Крым и еще 10 российских регионов. В течение дня над страной сбили 146 вражеских дронов.В течение ночи над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли в Подмосковье после атаки дронов ВСУ39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУПутин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
луганская народная республика (лнр)
луганск
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156275461_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4f38f061b2b1e3c300d024db8107812c.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, луганск, происшествия, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости сво, новости, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы

В ЛНР два человека погибли и четверо ранены при атаке беспилотников ВСУ - Пасечник

20:52 13.07.2026
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВСУ атаковали центр Луганска
ВСУ атаковали центр Луганска
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины днем в понедельник, 13 июля, атаковали 10 муниципалитетов Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе ударили по рынку в Старобельске. В результате ударов есть жертвы, заявил глава региона Леонид Пасечник.

"Очередной подлый удар ВФУ нанесли по Старобельску. В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал. В результате удара по рынку погибла 34-летняя женщина", – сообщил он.

В Кременной от удара украинского беспилотника погиб 50-летний мужчина. В результате вражеских ударов в Новоайдарском, Троицком и Сватовском муниципальных округах ранены 18-летняя девушка, 62-летний и 55-летний мужчины. В Лисичанске беспилотник атаковал легковую машину, ранена 39-летняя женщина.
Кроме того, атакованы легковые автомобили в Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах. Грузовые автомобили фермерского хозяйства и строительного предприятия подверглись вражеским ударам в Свердловском муниципальном округе.
В Луганске украинский БПЛА ударил в крышу магазина, в Станично-Луганском муниципальном округе атакована территория строительного предприятия, повреждены грузовики.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Крым и еще 10 российских регионов. В течение дня над страной сбили 146 вражеских дронов.
В течение ночи над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три человека погибли в Подмосковье после атаки дронов ВСУ
39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУ
Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникАтаки ВСУЛуганскПроисшествияСитуация в Донбассе: новости и комментарииНовости СВОНовостиНовые регионы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:26В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
22:22Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов
22:09Русофоба Грэма* больше нет: как изменятся отношения США и РФ
22:02Житель Херсонской области получил 13 лет строго режима за госизмену
21:59Киев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон
21:52На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
21:47Работает в Крыму: Путину показали макет комплекса "Панцирь-С"
21:33Военнообязанным украинцам запретят въезд в ЕС уже в июле
21:19В Севастополе работодатель ответит за попытку обмануть 16-летнюю девушку
21:08Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма
20:56Семья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"
20:52ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы
20:40Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
20:27Премьер Украины подала заявление об отставке
20:20Над Крымом и морями сбили беспилотники
20:14Защита от ракет: Европа создала новую коалицию с Украиной
19:56В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли
19:51Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство
19:34Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России
19:21Не только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы
Лента новостейМолния