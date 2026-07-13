https://crimea.ria.ru/20260713/vsu-atakuyut-energetiku-kryma---bez-sveta-tri-goroda-i-dva-rayona--1157581389.html

ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два района

ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два района - РИА Новости Крым, 13.07.2026

ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два района

Три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения в результате продолжающихся вражеских атак на энергетику полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T08:36

2026-07-13T08:36

2026-07-13T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения в результате продолжающихся вражеских атак на энергетику полуострова. Об этом в понедельник сообщили в компании "Крымэнерго".В "Крымэнерго" предупредили, что для проведения аварийно-восстановительных работ в случае необходимости могут вводится дополнительные ограничения электроснабжения. Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.Накануне дополнительные ограничения электроснабжения вводились в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории, Саках, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.Кроме того, из-за серьезной аварии на магистральных сетях в Крыму Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении светаЖизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарстваПомощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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