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ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два района
ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два района - РИА Новости Крым, 13.07.2026
ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два района
Три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения в результате продолжающихся вражеских атак на энергетику полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T08:36
2026-07-13T08:36
2026-07-13T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения в результате продолжающихся вражеских атак на энергетику полуострова. Об этом в понедельник сообщили в компании "Крымэнерго".В "Крымэнерго" предупредили, что для проведения аварийно-восстановительных работ в случае необходимости могут вводится дополнительные ограничения электроснабжения. Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.Накануне дополнительные ограничения электроснабжения вводились в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории, Саках, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.Кроме того, из-за серьезной аварии на магистральных сетях в Крыму Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении светаЖизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарстваПомощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные
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ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два района
В Крыму в понедельник без света три города и два района на севере полуострова
08:36 13.07.2026 (обновлено: 08:37 13.07.2026)