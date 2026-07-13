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Военнообязанным украинцам запретят въезд в ЕС уже в июле
Военнообязанным украинцам запретят въезд в ЕС уже в июле - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Военнообязанным украинцам запретят въезд в ЕС уже в июле
Евросоюз уже в июле может принять решение о запрете на въезд в страны объединения для военнообязанных украинцев, в том числе женщин. Об этом сообщил замминистра РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T21:33
2026-07-13T21:33
2026-07-13T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Евросоюз уже в июле может принять решение о запрете на въезд в страны объединения для военнообязанных украинцев, в том числе женщин. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик в интервью газете Rzeczpospolita.Душчик также отметил, что это будет касаться не только мужчин, но и военнообязанных женщин.Все граждане Украины, чтобы въехать в ЕС и получить временную защиту, должны будут иметь справку о том, что они освобождены от мобилизации, указал он.Как отмечает издание, сама Украина обратилась к Евросоюзу с соответствующей инициативой.Ранее сообщалось, что европейские власти вводят новые правила въезда для беженцев с Украины: теперь от них будут требовать справки об освобождении от военной службы. Отказывать во въезде будут не только лицам мужского пола от 23 до 60 лет, которые не имеют права покидать территорию Украины, но и мужчинам младше 23 лет и женщинам, заключившим контракт с ВСУ. Такие украинцы не смогут покинуть страну до момента увольнения со службы.Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявляла, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на УкраинеНа Украине хотят ужесточить мобилизациюИзвращенная социология: опрос выявил главные страхи украинцев
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украина, европа, беженцы, мобилизация на украине, новости, в мире
Военнообязанным украинцам запретят въезд в ЕС уже в июле
Запрет на въезд в ЕС военнообязанных украинцев может вступить в силу уже в июле
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Евросоюз уже в июле может принять решение о запрете на въезд в страны объединения для военнообязанных украинцев, в том числе женщин. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик в интервью газете Rzeczpospolita.
"Все указывает на то, что ограничения начнут действовать уже в июле. Они будут касаться не тех, кто уже имеет временную защиту в странах Евросоюза, а тех, кто только собирается за ней обратиться", - цитируют польского чиновника украинские СМИ.
Душчик также отметил, что это будет касаться не только мужчин, но и военнообязанных женщин.
Все граждане Украины, чтобы въехать в ЕС и получить временную защиту, должны будут иметь справку о том, что они освобождены от мобилизации, указал он.
Как отмечает издание, сама Украина обратилась к Евросоюзу с соответствующей инициативой.
Ранее сообщалось
, что европейские власти вводят новые правила въезда для беженцев с Украины: теперь от них будут требовать справки об освобождении от военной службы. Отказывать во въезде будут не только лицам мужского пола от 23 до 60 лет, которые не имеют права покидать территорию Украины, но и мужчинам младше 23 лет и женщинам, заключившим контракт с ВСУ. Такие украинцы не смогут покинуть страну до момента увольнения со службы.
Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявляла, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста
с Украины следует полностью запретить.
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