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В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
В Симферополе троллейбус загорелся во время движения по маршруту. В момент возгорания в салоне находились пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T12:11
2026-07-13T12:11
2026-07-13T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе троллейбус загорелся во время движения по маршруту. В момент возгорания в салоне находились пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Огнеборцы потушили возгорание на площади 0,5 квадратных метра.Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.Прокуратура Крыма уточнила, что пожар вспыхнул в городском троллейбусе № 5. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
В Симферополе на ходу загорелся троллейбус с пассажирами
12:11 13.07.2026 (обновлено: 12:42 13.07.2026)