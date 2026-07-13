Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/v-simferopole-zagorelsya-trolleybus-s-passazhirami-1157589306.html
В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
В Симферополе троллейбус загорелся во время движения по маршруту. В момент возгорания в салоне находились пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T12:11
2026-07-13T12:42
крым
симферополь
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
общество
транспорт
общественный транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157588639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16de453a52f8b34d4a5fa4bbc6e1ec09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе троллейбус загорелся во время движения по маршруту. В момент возгорания в салоне находились пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Огнеборцы потушили возгорание на площади 0,5 квадратных метра.Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.Прокуратура Крыма уточнила, что пожар вспыхнул в городском троллейбусе № 5. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157588639_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c0eecf5e1325357cafb5787d941386ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма, общество, транспорт, общественный транспорт, прокуратура республики крым
В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами

В Симферополе на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

12:11 13.07.2026 (обновлено: 12:42 13.07.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферополе загорелся троллейбус
В Симферополе загорелся троллейбус
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе троллейбус загорелся во время движения по маршруту. В момент возгорания в салоне находились пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
"Водитель незамедлительно эвакуировал пассажиров и покинул транспорт сам. Пострадавших нет. Движение не перекрывалось", - отметили спасатели.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферополе загорелся троллейбус
В Симферополе загорелся троллейбус
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Симферополе загорелся троллейбус
Огнеборцы потушили возгорание на площади 0,5 квадратных метра.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Прокуратура Крыма уточнила, что пожар вспыхнул в городском троллейбусе № 5.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также при организации перевозок пассажиров", уточнили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости КрымаОбществоТранспортОбщественный транспортПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"
12:30В Севастополе утонул пожилой мужчина
12:24Крымский мост сейчас - ситуация после повторного закрытия движения
12:20В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет
12:11В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
12:01Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
11:51Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатывают
11:40Пробки на Крымском мосту: на автоподходах со стороны Керчи раздают питьевую воду
11:28Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года
11:22Крымский мост открыт
11:11Часть Севастополя остается без света
11:02Как обесточенный Джанкой снабжается водой
10:53Крымский мост снова закрыт
10:51Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте
10:42В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения
10:34В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня
10:25В аэропорту Внуково эвакуировали людей из-за задымления в здании
10:18Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА
10:09Удар по Одессе - какие объекты поражены
10:02Где в Крыму можно купить бензин и ДТ
Лента новостейМолния