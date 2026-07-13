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В Севастополе восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
В Севастополе вечером в понедельник сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T22:26
2026-07-13T22:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в понедельник сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Севастопольцев призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно после восстановления электроснабжения.Утром в понедельник в Севастополе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеЖителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиАвария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь
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В Севастополе восстановили подачу электроэнергии

В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения

22:26 13.07.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в понедельник сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"В 22:08 диспетчер Черноморского РДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", – рассказали на предприятии.
Севастопольцев призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно после восстановления электроснабжения.
"После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам", – пояснили в "Севастопольэнерго".
Утром в понедельник в Севастополе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.
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