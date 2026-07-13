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В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
В Севастополе вечером в понедельник сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T22:26
2026-07-13T22:26
2026-07-13T22:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в понедельник сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Севастопольцев призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно после восстановления электроснабжения.Утром в понедельник в Севастополе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеЖителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиАвария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь
https://crimea.ria.ru/20260713/toplivo-generatory-i-zhduny-aksenov-o-situatsii-v-krymu-1157599348.html
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В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения