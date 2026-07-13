https://crimea.ria.ru/20260713/v-sevastopole-vosstanovili-podachu-elektroenergii-1157607977.html

В Севастополе восстановили подачу электроэнергии

В Севастополе восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В Севастополе восстановили подачу электроэнергии

В Севастополе вечером в понедельник сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T22:26

2026-07-13T22:26

2026-07-13T22:26

севастополь

севастопольэнерго

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электричество

электросети крыма

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150954639_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_adde71a96ecb3ecf5ff4ea36d9d1bba5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в понедельник сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Севастопольцев призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно после восстановления электроснабжения.Утром в понедельник в Севастополе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеЖителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиАвария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь

https://crimea.ria.ru/20260713/toplivo-generatory-i-zhduny-aksenov-o-situatsii-v-krymu-1157599348.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, новости севастополя, общество