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В Севастополе утонул пожилой мужчина

В Севастополе утонул пожилой мужчина - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В Севастополе утонул пожилой мужчина

В Севастополе впервые за купальный сезон утонул человек. Пожилого мужчину обнаружили в районе пляжа Любимовка. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T12:30

2026-07-13T12:30

2026-07-13T12:32

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе впервые за купальный сезон утонул человек. Пожилого мужчину обнаружили в районе пляжа Любимовка. Об этом сообщили в региональном МЧС.Спасатели призвали отдыхающих по возможности не ходить на пляж в одиночку, соизмерять свои силы, следить за погодными условиями и самочувствием.Кроме того предостерегли от купания в плохую погоду, на диких пляжах, в алкогольном опьянении, при плохом самочувствии. Ранее сообщалось, что в Крыму с начала 2026 года зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала купального сезона утонул один человекТурист травмировал ногу на диком пляже в ЯлтеТело подростка нашли в пруду на востоке Москвы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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