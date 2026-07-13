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В Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионов - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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В Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионов
В Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионов - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионов
Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор шести участникам организованной группы, которые под предлогом ремонта квартир похитили деньги у 51... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T17:21
2026-07-13T17:21
севастополь
мошенничество
приговор
суд
правосудие
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор шести участникам организованной группы, которые под предлогом ремонта квартир похитили деньги у 51 пенсионера. Об этом сообщили в прокуратуре города.Один из участников преступной группы был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Все члены группы – пятеро мужчин и одна женщина возрастом от 24 до 37 лет – имели четко распределенные роли. Пенсионеры вносили авансовые платежи, но вместо работ получали лишь обещания и просьбы подождать. Делать ремонт группа не собиралась.В период с марта 2018 года по декабрь 2021 года члены группы похитили у престарелых севастопольцев, инвалидов, "детей войны" свыше 5,8 миллионов рублей.В зависимости от роли и степени участия все шестеро членов преступной группы признаны виновными по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и приговорены к срокам от 2,5 года до 5,5 года исправительных колоний общего и строгого режимов. Кроме того, один из соучастников признан виновным в совершении грабежа, другой – в хищении у пожилой женщины более 220 тысяч рублей, якобы взятых взаймы.На автомобиль, деньги, долю земельного участка и нежилое помещение виновных наложен арест.Ранее сообщалось,что сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали координатора и семерых членов организованный преступной группы, действовавшей в интересах украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайтМошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублейВ МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, мошенничество, приговор, суд, правосудие, прокуратура города севастополя, видео
В Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионов

В Севастополе осудили ОПГ за хищение 5,8 миллионов у пенсионеров под видом стройфирмы

17:21 13.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор шести участникам организованной группы, которые под предлогом ремонта квартир похитили деньги у 51 пенсионера. Об этом сообщили в прокуратуре города.
"Осужденные занимались мошенничеством под видом деятельности фирмы, якобы оказывающей услуги по проведению ремонтных работ в квартирах. Организатор группы привлек к участию в ней своих знакомых. Он подыскал офисное помещение, организовал изготовление печатей, визитных карточек, листовок с рекламной информацией, договоров. Для поиска клиентов были созданы два веб-сайта и страница в социальной сети", – рассказали в надзорном ведомстве.
Один из участников преступной группы был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Все члены группы – пятеро мужчин и одна женщина возрастом от 24 до 37 лет – имели четко распределенные роли. Пенсионеры вносили авансовые платежи, но вместо работ получали лишь обещания и просьбы подождать. Делать ремонт группа не собиралась.
В период с марта 2018 года по декабрь 2021 года члены группы похитили у престарелых севастопольцев, инвалидов, "детей войны" свыше 5,8 миллионов рублей.
В зависимости от роли и степени участия все шестеро членов преступной группы признаны виновными по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и приговорены к срокам от 2,5 года до 5,5 года исправительных колоний общего и строгого режимов. Кроме того, один из соучастников признан виновным в совершении грабежа, другой – в хищении у пожилой женщины более 220 тысяч рублей, якобы взятых взаймы.
На автомобиль, деньги, долю земельного участка и нежилое помещение виновных наложен арест.
Ранее сообщалось,что сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали координатора и семерых членов организованный преступной группы, действовавшей в интересах украинских спецслужб.
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СевастопольМошенничествоПриговорСудПравосудиеПрокуратура города Севастополя
 
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