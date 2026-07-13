https://crimea.ria.ru/20260713/v-sevastopole-stroitelnaya-firma-pokhitila-u-pensionerov-pochti-6-millionov-1157603043.html

В Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионов

В Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионов - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионов

Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор шести участникам организованной группы, которые под предлогом ремонта квартир похитили деньги у 51... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T17:21

2026-07-13T17:21

2026-07-13T17:21

севастополь

мошенничество

приговор

суд

правосудие

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор шести участникам организованной группы, которые под предлогом ремонта квартир похитили деньги у 51 пенсионера. Об этом сообщили в прокуратуре города.Один из участников преступной группы был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Все члены группы – пятеро мужчин и одна женщина возрастом от 24 до 37 лет – имели четко распределенные роли. Пенсионеры вносили авансовые платежи, но вместо работ получали лишь обещания и просьбы подождать. Делать ремонт группа не собиралась.В период с марта 2018 года по декабрь 2021 года члены группы похитили у престарелых севастопольцев, инвалидов, "детей войны" свыше 5,8 миллионов рублей.В зависимости от роли и степени участия все шестеро членов преступной группы признаны виновными по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и приговорены к срокам от 2,5 года до 5,5 года исправительных колоний общего и строгого режимов. Кроме того, один из соучастников признан виновным в совершении грабежа, другой – в хищении у пожилой женщины более 220 тысяч рублей, якобы взятых взаймы.На автомобиль, деньги, долю земельного участка и нежилое помещение виновных наложен арест.Ранее сообщалось,что сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали координатора и семерых членов организованный преступной группы, действовавшей в интересах украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайтМошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублейВ МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, приговор, суд, правосудие, прокуратура города севастополя, видео