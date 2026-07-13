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В Севастополе работодатель ответит за попытку обмануть 16-летнюю девушку
В Севастополе работодатель ответит за попытку обмануть 16-летнюю девушку - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Севастополе работодатель ответит за попытку обмануть 16-летнюю девушку
В Севастополе работодатель выплатит компенсацию 16-летней девушке, которая работала кассиром в одной из столовых и не получила записи в трудовой книжке. Об этом РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T21:19
2026-07-13T21:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе работодатель выплатит компенсацию 16-летней девушке, которая работала кассиром в одной из столовых и не получила записи в трудовой книжке. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры города.По данным ведомства, девушка работала кассиром с октября 2025 по январь 2026 года. Она трудилась по установленному работодателем графику, подчинялась правилам внутреннего распорядка и выполняла порученную ей работу.По итогам проверки, проведенной по обращению девушки, надзорное ведомство направило иск в суд. Требования прокурора удовлетворены. По решению суда предприниматель должен внести сведения в трудовую книжку, издать приказы, направить установленную отчетность, уплатить налоги и обязательные страховые взносы. Кроме того, в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотноКакие профессии выбирает молодежь в КрымуКрымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей
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севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право
В Севастополе работодатель ответит за попытку обмануть 16-летнюю девушку
16-летняя кассир из Севастополя получит компенсацию от работодателя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе работодатель выплатит компенсацию 16-летней девушке, которая работала кассиром в одной из столовых и не получила записи в трудовой книжке. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры города.
По данным ведомства, девушка работала кассиром с октября 2025 по январь 2026 года. Она трудилась по установленному работодателем графику, подчинялась правилам внутреннего распорядка и выполняла порученную ей работу.
"Вместе с тем, индивидуальный предприниматель не заключил с несовершеннолетней трудовой договор, не издал приказы о приеме на работу и увольнении, соответствующие записи в трудовую книжку не внес. Сведения о трудовой деятельности работницы в уполномоченные государственные органы не направлялись, обязательные платежи и страховые взносы не уплачивались",– сказано в сообщении.
По итогам проверки, проведенной по обращению девушки, надзорное ведомство направило иск в суд. Требования прокурора удовлетворены. По решению суда предприниматель должен внести сведения в трудовую книжку, издать приказы, направить установленную отчетность, уплатить налоги и обязательные страховые взносы. Кроме того, в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
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