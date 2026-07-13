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В Севастополе работодатель ответит за попытку обмануть 16-летнюю девушку

В Севастополе работодатель ответит за попытку обмануть 16-летнюю девушку - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В Севастополе работодатель ответит за попытку обмануть 16-летнюю девушку

В Севастополе работодатель выплатит компенсацию 16-летней девушке, которая работала кассиром в одной из столовых и не получила записи в трудовой книжке. Об этом РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T21:19

2026-07-13T21:19

2026-07-13T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе работодатель выплатит компенсацию 16-летней девушке, которая работала кассиром в одной из столовых и не получила записи в трудовой книжке. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры города.По данным ведомства, девушка работала кассиром с октября 2025 по январь 2026 года. Она трудилась по установленному работодателем графику, подчинялась правилам внутреннего распорядка и выполняла порученную ей работу.По итогам проверки, проведенной по обращению девушки, надзорное ведомство направило иск в суд. Требования прокурора удовлетворены. По решению суда предприниматель должен внести сведения в трудовую книжку, издать приказы, направить установленную отчетность, уплатить налоги и обязательные страховые взносы. Кроме того, в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотноКакие профессии выбирает молодежь в КрымуКрымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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