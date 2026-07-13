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В Севастополе продолжаются ограничения энергоподачи - где не будет света с 15.00 - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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В Севастополе продолжаются ограничения энергоподачи - где не будет света с 15.00
В Севастополе продолжаются ограничения энергоподачи - где не будет света с 15.00 - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Севастополе продолжаются ограничения энергоподачи - где не будет света с 15.00
В Севастополе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения, информирует пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T15:05
2026-07-13T15:06
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севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения, информирует пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".Жителей города просят по возможности не пользоваться лифтами, зарядить заранее телефоны и зарядные устройства, постараться снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.Утром в понедельник в Севастополе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили подачу электроэнергииЖителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиАвария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь
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В Севастополе продолжаются ограничения энергоподачи - где не будет света с 15.00

В Севастополе с 15.00 до 18.00 электроснабжение будет ограничено по графику первой очереди

15:05 13.07.2026 (обновлено: 15:06 13.07.2026)
 
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения, информирует пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
"С 15.00 до 18.00 электроснабжение будет ограничено по графику первой очереди", – информирует пресс-служба компании.
Жителей города просят по возможности не пользоваться лифтами, зарядить заранее телефоны и зарядные устройства, постараться снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.
Утром в понедельник в Севастополе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.
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