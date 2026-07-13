https://crimea.ria.ru/20260713/v-sevastopole-prodolzhayutsya-ogranicheniya-energopodachi---gde-ne-budet-sveta-s-1500-1157596561.html

В Севастополе продолжаются ограничения энергоподачи - где не будет света с 15.00

В Севастополе продолжаются ограничения энергоподачи - где не будет света с 15.00 - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В Севастополе продолжаются ограничения энергоподачи - где не будет света с 15.00

В Севастополе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения, информирует пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T15:05

2026-07-13T15:05

2026-07-13T15:06

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севастопольэнерго

отключение электроэнергии в крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения, информирует пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".Жителей города просят по возможности не пользоваться лифтами, зарядить заранее телефоны и зарядные устройства, постараться снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.Утром в понедельник в Севастополе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили подачу электроэнергииЖителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиАвария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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