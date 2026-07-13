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В Севастополе назвали дату открытия движения на Адмирала Октябрьского

В Севастополе назвали дату открытия движения на Адмирала Октябрьского - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В Севастополе назвали дату открытия движения на Адмирала Октябрьского

Рабочее движение на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе будет открыто для всего транспорта, кроме троллейбусов, с 17 июля. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T15:17

2026-07-13T15:17

2026-07-13T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Рабочее движение на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе будет открыто для всего транспорта, кроме троллейбусов, с 17 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства.Он уточнил, что движение будет открыто для всего транспорта, кроме троллейбусов.По его словам, общественный транспорт будет ходить по прежним схемам.Это значит, что троллейбусы №1, 5, 10 и 10К, а также автобусы №2, 4, 10, 16, 30, 73, 77, 83, 85, 95, 105, 107, 109, 110, 112, 195 вернутся к прежним маршрутам – через улицу Адмирала Октябрьского в обоих направлениях, уточнил глава города.При этом для удобства жителей улиц Бакинской, 6-й Бастионной и Частника маршруты №22, 84 и 113 будут ходить так, как ходят сейчас – через их улицы."Также по просьбам пассажиров меняется схема движения автобуса №31, который будет проходить через Адмирала Октябрьского и связывать улицы Льва Толстого и Руднева", – добавил он.Пешеходное движение, по словам Развожаева, откроют сперва со стороны городской больницы №1, после чего пешеходную дорожку обустроят и на противоположной стороне.На сегодняшний день подрядчик уже уложил три слоя асфальта на проезжей части и завершает облицовку подпорных стен южно-султаевским гранитом, на финишном этапе также монтаж перил и пандусов, рассказал губернатор.Для отвода ливневых вод по обе стороны проезжей части предусмотрены закрытые лотки, на тротуарах лотки и застенный дренаж – за подпорными стенами, отметил он.Ранее Развожаев сообщал, что открыть движение транспорта по улице Адмирала Октябрьского планируется в июле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начинают строить тоннель"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеПять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году

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севастополь, михаил развожаев, дороги, дороги крыма, логистика, городская среда, новости севастополя