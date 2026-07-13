В Севастополе назвали дату открытия движения на Адмирала Октябрьского
В Севастополе движение по улице Адмирала Октябрьского откроют 17 июля
© Михаил Развожаев в МАКСОтремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Рабочее движение на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе будет открыто для всего транспорта, кроме троллейбусов, с 17 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства.
"В эту пятницу, 17 июля, откроем рабочее движение по улице Адмирала Октябрьского. Этот вопрос сегодня обсудили на аппаратном совещании правительства Севастополя", – сказано в сообщении губернатора на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
© Михаил Развожаев в МАКСОтремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Отремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
Он уточнил, что движение будет открыто для всего транспорта, кроме троллейбусов.
"Нужно смонтировать контактную сеть для движения троллейбусов. Из-за логистических трудностей задерживается поставка провода. Когда провод приедет — его будут монтировать ночью, движение транспорта временно будут перекрывать", – предупредил Развожаев.
© Михаил Развожаев в МАКСОтремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Отремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
По его словам, общественный транспорт будет ходить по прежним схемам.
Это значит, что троллейбусы №1, 5, 10 и 10К, а также автобусы №2, 4, 10, 16, 30, 73, 77, 83, 85, 95, 105, 107, 109, 110, 112, 195 вернутся к прежним маршрутам – через улицу Адмирала Октябрьского в обоих направлениях, уточнил глава города.
© Михаил Развожаев в МАКСОтремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Отремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
При этом для удобства жителей улиц Бакинской, 6-й Бастионной и Частника маршруты №22, 84 и 113 будут ходить так, как ходят сейчас – через их улицы.
"Также по просьбам пассажиров меняется схема движения автобуса №31, который будет проходить через Адмирала Октябрьского и связывать улицы Льва Толстого и Руднева", – добавил он.
Пешеходное движение, по словам Развожаева, откроют сперва со стороны городской больницы №1, после чего пешеходную дорожку обустроят и на противоположной стороне.
© Михаил Развожаев в МАКСОтремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Отремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
На сегодняшний день подрядчик уже уложил три слоя асфальта на проезжей части и завершает облицовку подпорных стен южно-султаевским гранитом, на финишном этапе также монтаж перил и пандусов, рассказал губернатор.
Для отвода ливневых вод по обе стороны проезжей части предусмотрены закрытые лотки, на тротуарах лотки и застенный дренаж – за подпорными стенами, отметил он.
"После того, как откроется рабочее движение, приступим к ремонту улиц Демидова и Шмидта, где были организованы объездные пути. Историческую брусчатку вернем на место. Поручил подчиненным проработать вопрос, чтобы сделать это максимально грамотно и аккуратно", – заключил губернатор.
Ранее Развожаев сообщал, что открыть движение транспорта по улице Адмирала Октябрьского планируется в июле.
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