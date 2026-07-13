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В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарах - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарах
В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарах - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарах
Возгорание сухой растительности на 33 гектарах ликвидировали между Сакским и Симферопольским районами Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T16:05
2026-07-13T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности на 33 гектарах ликвидировали между Сакским и Симферопольским районами Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике."Силы и средства пятого пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание сухой растительности на пограничной территории между Сакским и Симферопольским районами", – сказано в сообщении.Распространение огня не допущено. Пожар полностью потушен на площади в 33 гектара. Всего к тушению привлекали 37 человек и семь единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пожар в лесопарковой зоне под Симферополем потушилиПод Симферополем горит лесопарковая полосаВ Крыму ограничили посещение лесов
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РИА Новости Крым
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пожар, происшествия, новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым
В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарах

Возгорание сухой растительности на 33 га ликвидировали в Крыму

16:05 13.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымЛандшафтный пожар в Крыму
Ландшафтный пожар в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности на 33 гектарах ликвидировали между Сакским и Симферопольским районами Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
"Силы и средства пятого пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание сухой растительности на пограничной территории между Сакским и Симферопольским районами", – сказано в сообщении.
Распространение огня не допущено. Пожар полностью потушен на площади в 33 гектара. Всего к тушению привлекали 37 человек и семь единиц техники.
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