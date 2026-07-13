Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выделили 1,2 млрд рублей на жилье детям-сиротам - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/v-krymu-vydelili-12-mlrd-rubley-na-zhile-detyam-sirotam-1157544857.html
В Крыму выделили 1,2 млрд рублей на жилье детям-сиротам
В Крыму выделили 1,2 млрд рублей на жилье детям-сиротам - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Крыму выделили 1,2 млрд рублей на жилье детям-сиротам
Городам и районам Крыма выделили более 1,2 миллиарда рублей на предоставление жилья по договорам найма детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T08:27
2026-07-13T08:27
крым
жилье в крыму
господдержка
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150627131_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_41c757707e76318f162e57439069a791.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Городам и районам Крыма выделили более 1,2 миллиарда рублей на предоставление жилья по договорам найма детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Соответствующее постановление принял Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Общая сумма выделены средств – 1 242 800 167,69 рубля. Больше всех получат Симферопольский район (148,37 миллиона рублей) и город Симферополь (119,66 миллиона рублей). Меньше всех направят Армянску (7,67 миллиона рублей) и Советскому району (10,55 миллиона рублей).Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Крыма. Со слов заявительницы, в 2016 году ей предоставили квартиру в доме в селе Долинное Бахчисарайского района без централизованного отопления и газоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жильеПроверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственностиРебенок должен быть в семье: как проблему сиротства решают в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150627131_382:180:1280:853_1920x0_80_0_0_bcf0582e5f3b958baa3d4e322f1ccc5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, жилье в крыму, господдержка, новости крыма
В Крыму выделили 1,2 млрд рублей на жилье детям-сиротам

В Крыму выделили 1,2 миллиарда рублей на предоставление жилья по договорам найма сиротам

08:27 13.07.2026
 
© Правительство РоссииКлючи от новой квартиры
Ключи от новой квартиры
© Правительство России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Городам и районам Крыма выделили более 1,2 миллиарда рублей на предоставление жилья по договорам найма детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Соответствующее постановление принял Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
"Распределить субвенцию из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований РК на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2026 год", – говорится в тексте документа.
Общая сумма выделены средств – 1 242 800 167,69 рубля. Больше всех получат Симферопольский район (148,37 миллиона рублей) и город Симферополь (119,66 миллиона рублей). Меньше всех направят Армянску (7,67 миллиона рублей) и Советскому району (10,55 миллиона рублей).
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Крыма. Со слов заявительницы, в 2016 году ей предоставили квартиру в доме в селе Долинное Бахчисарайского района без централизованного отопления и газоснабжения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности
Ребенок должен быть в семье: как проблему сиротства решают в Крыму
 
КрымЖилье в КрымуГосподдержкаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА
10:09Удар по Одессе - какие объекты поражены
10:02Где в Крыму можно купить бензин и ДТ
09:50Где можно заправиться в Севастополе в понедельник
09:42В Крыму приостановлено движение троллейбуса от Симферополя до Алушты
09:35Крымский мост сейчас: в очереди более 1600 авто
09:33Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет
09:26Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского моста
09:21Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
09:18Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту
09:06Крымский мост открыли спустя 11 часов
08:55Беспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБ
08:48342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
08:45На Кубани после атаки БПЛА горит одно из предприятий
08:36ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два района
08:27В Крыму выделили 1,2 млрд рублей на жилье детям-сиротам
07:59Групповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области
07:49Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу
07:33В Севастополе закрыли рейд
07:2739 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУ
Лента новостейМолния