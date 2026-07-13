https://crimea.ria.ru/20260713/v-krymu-vydelili-12-mlrd-rubley-na-zhile-detyam-sirotam-1157544857.html

В Крыму выделили 1,2 млрд рублей на жилье детям-сиротам

В Крыму выделили 1,2 млрд рублей на жилье детям-сиротам - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В Крыму выделили 1,2 млрд рублей на жилье детям-сиротам

Городам и районам Крыма выделили более 1,2 миллиарда рублей на предоставление жилья по договорам найма детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T08:27

2026-07-13T08:27

2026-07-13T08:27

крым

жилье в крыму

господдержка

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150627131_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_41c757707e76318f162e57439069a791.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Городам и районам Крыма выделили более 1,2 миллиарда рублей на предоставление жилья по договорам найма детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Соответствующее постановление принял Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Общая сумма выделены средств – 1 242 800 167,69 рубля. Больше всех получат Симферопольский район (148,37 миллиона рублей) и город Симферополь (119,66 миллиона рублей). Меньше всех направят Армянску (7,67 миллиона рублей) и Советскому району (10,55 миллиона рублей).Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Крыма. Со слов заявительницы, в 2016 году ей предоставили квартиру в доме в селе Долинное Бахчисарайского района без централизованного отопления и газоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жильеПроверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственностиРебенок должен быть в семье: как проблему сиротства решают в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жилье в крыму, господдержка, новости крыма