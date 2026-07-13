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В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли
В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли
В Крыму создан оперативный штаб для поддержки работы туристической отрасли в режиме ЧС. В него вошли 500 представителей турбизнеса. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T19:56
2026-07-13T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Крыму создан оперативный штаб для поддержки работы туристической отрасли в режиме ЧС. В него вошли 500 представителей турбизнеса. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве курортов и туризма.11 июля правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, а Севастополь - 584,5 млн рублей.В рамках работы оперативного штаба также рассматривается вопрос предоставления юридической поддержки объектам гостиничного хозяйства и туроператорам. Отдельное внимание уделяется вопросам энергоснабжения и обмена опытом при использовании альтернативных источников энергии.Также для региона разрабатываются другие меры поддержки турбизнеса во время режима ЧС. По словам министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, утверждение соответствующих постановлений и механизмов выделения субсидий ожидается в ближайшее время. 26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямКак в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС
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крым, минкурортов крыма, туризм в крыму, туризм, новости крыма, предпринимательство, господдержка
В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли

В Крыму создан оперативный штаб поддержки туротрасли для распределения субсидий

19:56 13.07.2026
 
© РИА Новости КрымМорское побережье Крыма
Морское побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Крыму создан оперативный штаб для поддержки работы туристической отрасли в режиме ЧС. В него вошли 500 представителей турбизнеса. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве курортов и туризма.
11 июля правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, а Севастополь - 584,5 млн рублей.
"Министерством курортов и туризма РК создан оперативный штаб, в который вошли более 500 туристических предприятий Крыма. Основной задачей штаба является оперативная передача информации об актуальных мерах государственной поддержки турбизнеса на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях", – отметили в профильном министерстве.
В рамках работы оперативного штаба также рассматривается вопрос предоставления юридической поддержки объектам гостиничного хозяйства и туроператорам. Отдельное внимание уделяется вопросам энергоснабжения и обмена опытом при использовании альтернативных источников энергии.
Также для региона разрабатываются другие меры поддержки турбизнеса во время режима ЧС. По словам министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, утверждение соответствующих постановлений и механизмов выделения субсидий ожидается в ближайшее время.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.
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