https://crimea.ria.ru/20260713/v-krymu-sozdan-operativnyy-shtab-dlya-podderzhki-turotrasli--1157605757.html

В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли

В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли

В Крыму создан оперативный штаб для поддержки работы туристической отрасли в режиме ЧС. В него вошли 500 представителей турбизнеса. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T19:56

2026-07-13T19:56

2026-07-13T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Крыму создан оперативный штаб для поддержки работы туристической отрасли в режиме ЧС. В него вошли 500 представителей турбизнеса. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве курортов и туризма.11 июля правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, а Севастополь - 584,5 млн рублей.В рамках работы оперативного штаба также рассматривается вопрос предоставления юридической поддержки объектам гостиничного хозяйства и туроператорам. Отдельное внимание уделяется вопросам энергоснабжения и обмена опытом при использовании альтернативных источников энергии.Также для региона разрабатываются другие меры поддержки турбизнеса во время режима ЧС. По словам министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, утверждение соответствующих постановлений и механизмов выделения субсидий ожидается в ближайшее время. 26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямКак в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС

https://crimea.ria.ru/20260708/putin-poruchil-pomoch-turisticheskoy-otrasli-kryma-na-fone-otmeny-broney-1157485301.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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