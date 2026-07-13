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В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
В городе Саки на западе Крыма 50-летний мужчина из-за ссоры с бывшей женой поджег авто, огонь перекинулся на жилой дом. Крымчанин задержан. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T14:14
2026-07-13T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма 50-летний мужчина из-за ссоры с бывшей женой поджег авто, огонь перекинулся на жилой дом. Крымчанин задержан. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации полиции, 47‑летняя жительница Сакского района заявила о повреждении ее дома в результате пожара. Причиной возгорания стал автомобиль Volkswagen, принадлежавший ее бывшему супругу, который проживает в Евпатории.Мужчина признал свою вину, но не смог объяснить мотивы поступка. Он пояснил, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее мужчина не был судим.Теперь крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что 38-летнему жителю города Саки в Крыму грозит до пяти лет за поджоги двух автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем путиЖителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазинДва хулигана в Симферополе ради забавы жгли машины
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крым, саки, поджог, происшествия, мвд по республике крым, общество, новости крыма, уголовный кодекс, пожар

В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены

14:14 13.07.2026
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма 50-летний мужчина из-за ссоры с бывшей женой поджег авто, огонь перекинулся на жилой дом. Крымчанин задержан. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации полиции, 47‑летняя жительница Сакского района заявила о повреждении ее дома в результате пожара. Причиной возгорания стал автомобиль Volkswagen, принадлежавший ее бывшему супругу, который проживает в Евпатории.

"По словам потерпевшей, во время словесного конфликта 50‑летний мужчина облил стоявший во дворе автомобиль бензином и поджег его. В результате сдетонировал бензобак, и огонь перекинулся на дом — была повреждена одна из наружных стен", - уточнили в МВД.

© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
Мужчина признал свою вину, но не смог объяснить мотивы поступка. Он пояснил, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее мужчина не был судим.
Теперь крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 38-летнему жителю города Саки в Крыму грозит до пяти лет за поджоги двух автомобилей.
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