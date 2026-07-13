https://crimea.ria.ru/20260713/v-krymu-pyanyy-muzhchina-podzheg-avto-i-edva-ne-spalil-dom-byvshey-zheny-1157593693.html

В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены

В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены

В городе Саки на западе Крыма 50-летний мужчина из-за ссоры с бывшей женой поджег авто, огонь перекинулся на жилой дом. Крымчанин задержан. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T14:14

2026-07-13T14:14

2026-07-13T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма 50-летний мужчина из-за ссоры с бывшей женой поджег авто, огонь перекинулся на жилой дом. Крымчанин задержан. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации полиции, 47‑летняя жительница Сакского района заявила о повреждении ее дома в результате пожара. Причиной возгорания стал автомобиль Volkswagen, принадлежавший ее бывшему супругу, который проживает в Евпатории.Мужчина признал свою вину, но не смог объяснить мотивы поступка. Он пояснил, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее мужчина не был судим.Теперь крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что 38-летнему жителю города Саки в Крыму грозит до пяти лет за поджоги двух автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем путиЖителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазинДва хулигана в Симферополе ради забавы жгли машины

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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