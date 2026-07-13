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В Крыму приостановлено движение троллейбуса от Симферополя до Алушты - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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В Крыму приостановлено движение троллейбуса от Симферополя до Алушты
В Крыму приостановлено движение троллейбуса от Симферополя до Алушты - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Крыму приостановлено движение троллейбуса от Симферополя до Алушты
В Крыму временно остановили работу троллейбусного маршрута №51 сообщением Симферополь – Алушта. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T09:42
2026-07-13T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Крыму временно остановили работу троллейбусного маршрута №51 сообщением Симферополь – Алушта. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".На предприятии отметили, что сейчас специалисты проводят комплекс мер для возобновления движения троллейбусов по маршруту №51.29 июня сообщалось, что движение троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой временно приостановлено. 9 июля троллейбусный маршрут №51 сообщением "Симферополь – Алушта", был восстановлен.Также 8 июля сообщалось, что в Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Загрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФТранспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движенияБез QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива
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В Крыму приостановлено движение троллейбуса от Симферополя до Алушты

Троллейбусный маршрут №51 "Симферополь – Алушта" приостановил работу

09:42 13.07.2026
 
© РИА Новости КрымОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Крыму временно остановили работу троллейбусного маршрута №51 сообщением Симферополь – Алушта. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".
"Движение троллейбусного маршрута №51 временно приостановлено. Данное решение связано с необходимостью принятия организационных и технических мер, направленных на обеспечение электроэнергией контактной линии и дальнейшую стабилизацию работы маршрута", - говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что сейчас специалисты проводят комплекс мер для возобновления движения троллейбусов по маршруту №51.
29 июня сообщалось, что движение троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой временно приостановлено. 9 июля троллейбусный маршрут №51 сообщением "Симферополь – Алушта", был восстановлен.
Также 8 июля сообщалось, что в Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное.
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КрымНовости КрымаТроллейбусКрымтроллейбусСимферопольАлушта
 
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