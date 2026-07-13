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В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения
В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения
В результате продолжающихся атак ВСУ на энергетику Крыма в городе Саки введен и действует режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T10:42
2026-07-13T10:42
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юлия предыбайло
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В результате продолжающихся атак ВСУ на энергетику Крыма в городе Саки введен и действует режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщила глава администрации города Саки Юлия Предыбайло.По ее словам, в случае необходимости для проведения аварийно-восстановительных работ могут вводится дополнительные ограничения электроснабжения.Юлия Предыбайло добавила, что сейчас общественный транспорт вышел на городские маршруты. А подача электроэнергии в микрорайоны города осуществляется в соответствии с техническими возможностями, наличием мощности, которая выделяется городу исходя из существующей обстановки.В понедельник в компании "Крымэнерго" сообщили, что три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения.Накануне дополнительные ограничения электроснабжения вводились в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории, Саках, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.Кроме того, из-за серьезной аварии на магистральных сетях в Крыму Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении светаЖизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарстваПомощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные
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крым, саки, юлия предыбайло, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму
В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения

В городе Саки продолжает действовать режим ограничения электроснабжения

10:42 13.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В результате продолжающихся атак ВСУ на энергетику Крыма в городе Саки введен и действует режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщила глава администрации города Саки Юлия Предыбайло.
"Объекты электроснабжения Республики Крым продолжают подвергаться вражеской атаке. На территории города продолжает действовать режим ограничения электроснабжения", - сообщила Предыбайло.
По ее словам, в случае необходимости для проведения аварийно-восстановительных работ могут вводится дополнительные ограничения электроснабжения.
"В случае отключения электроэнергии действует график подачи водоснабжения с 13.00 до 19.00", - отметила глава администрации.
Юлия Предыбайло добавила, что сейчас общественный транспорт вышел на городские маршруты. А подача электроэнергии в микрорайоны города осуществляется в соответствии с техническими возможностями, наличием мощности, которая выделяется городу исходя из существующей обстановки.
В понедельник в компании "Крымэнерго" сообщили, что три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения.
Накануне дополнительные ограничения электроснабжения вводились в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории, Саках, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.
Кроме того, из-за серьезной аварии на магистральных сетях в Крыму Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности.
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КрымСакиЮлия ПредыбайлоНовости КрымаОтключение электроэнергии в Крыму
 
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