В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения
В городе Саки продолжает действовать режим ограничения электроснабжения
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В результате продолжающихся атак ВСУ на энергетику Крыма в городе Саки введен и действует режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщила глава администрации города Саки Юлия Предыбайло.
"Объекты электроснабжения Республики Крым продолжают подвергаться вражеской атаке. На территории города продолжает действовать режим ограничения электроснабжения", - сообщила Предыбайло.
По ее словам, в случае необходимости для проведения аварийно-восстановительных работ могут вводится дополнительные ограничения электроснабжения.
"В случае отключения электроэнергии действует график подачи водоснабжения с 13.00 до 19.00", - отметила глава администрации.
Юлия Предыбайло добавила, что сейчас общественный транспорт вышел на городские маршруты. А подача электроэнергии в микрорайоны города осуществляется в соответствии с техническими возможностями, наличием мощности, которая выделяется городу исходя из существующей обстановки.
В понедельник в компании "Крымэнерго" сообщили, что три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения.
Накануне дополнительные ограничения электроснабжения вводились в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории, Саках, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.
Кроме того, из-за серьезной аварии на магистральных сетях в Крыму Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности.
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