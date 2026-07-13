https://crimea.ria.ru/20260713/v-gorode-saki-deystvuet-rezhim-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157585352.html

В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения

В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения

В результате продолжающихся атак ВСУ на энергетику Крыма в городе Саки введен и действует режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T10:42

2026-07-13T10:42

2026-07-13T10:42

крым

саки

юлия предыбайло

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/13/1119815947_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_206546c412ef491240cf57f44ebc6b8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В результате продолжающихся атак ВСУ на энергетику Крыма в городе Саки введен и действует режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщила глава администрации города Саки Юлия Предыбайло.По ее словам, в случае необходимости для проведения аварийно-восстановительных работ могут вводится дополнительные ограничения электроснабжения.Юлия Предыбайло добавила, что сейчас общественный транспорт вышел на городские маршруты. А подача электроэнергии в микрорайоны города осуществляется в соответствии с техническими возможностями, наличием мощности, которая выделяется городу исходя из существующей обстановки.В понедельник в компании "Крымэнерго" сообщили, что три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения.Накануне дополнительные ограничения электроснабжения вводились в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории, Саках, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.Кроме того, из-за серьезной аварии на магистральных сетях в Крыму Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении светаЖизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарстваПомощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные

крым

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, саки, юлия предыбайло, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму