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В Черном море разбили украинский БЭК
В Черном море разбили украинский БЭК - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Черном море разбили украинский БЭК
ВС России отбили атаку 12 авиабомб и 926 БПЛА, а также уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T12:57
2026-07-13T12:57
2026-07-13T12:57
крым в великой отечественной войне
чф рф (черноморский флот российской федерации)
министерство обороны рф
новости сво
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. ВС России отбили атаку 12 авиабомб и 926 БПЛА, а также уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 180 451 беспилотный летательный аппарат, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 143 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два районаДроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте 342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым в великой отечественной войне, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, новости сво, безэкипажные катера, пво, беспилотник (бпла, дрон)
В Черном море разбили украинский БЭК
Армия России отбила атаку 12 авиабомб и 926 БПЛА и уничтожила безэкипажный катер ВСУ