Рейтинг@Mail.ru
В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/v-chasti-dzhankoya-planiruyut-dat-svet-v-techenie-dnya-1157585153.html
В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня
В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня
Находящийся семь суток без электричества полностью обесточенный город Джанкой с сегодняшнего дня планируют начать порайонно подключать к электроэнергии. Об этом РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T10:34
2026-07-13T10:34
джанкой
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
игорь ивин
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151416841_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa4ca98c58ebe0684d4c01517a0eece9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Находящийся семь суток без электричества полностью обесточенный город Джанкой с сегодняшнего дня планируют начать порайонно подключать к электроэнергии. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице ВКонтакте сказал глава администрации города Игорь Ивин.По его словам, подача электроэнергии на территорию муниципального образования городской округ Джанкой целиком и полностью зависит и связана с центральными магистралями всей Республики Крым."Все наши планы по восстановлению электроэнергии должны быть в комплексе согласованы с энергосистемой всей республики. Отсюда и такие длительные моменты принятия решений", - сказал он.Он напомнил также, что враг наносит системные, точечные удары по энергоснабжению всей республики.Спустя три-четыре дня электроэнергия должна появиться еще в двух микрорайонах города.На сегодняшний день в результате продолжающихся вражеских атак на энергетику полуострова три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВыплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ
джанкой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151416841_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_43ba8f362ce3ed1b2befd16264ced323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкой, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, игорь ивин, новости крыма, крым
В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня

Джанкой планируют поэтапно подключить к электроснабжению

10:34 13.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЗамена трансформаторных подстанций в Крыму
Замена трансформаторных подстанций в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Находящийся семь суток без электричества полностью обесточенный город Джанкой с сегодняшнего дня планируют начать порайонно подключать к электроэнергии. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице ВКонтакте сказал глава администрации города Игорь Ивин.
По его словам, подача электроэнергии на территорию муниципального образования городской округ Джанкой целиком и полностью зависит и связана с центральными магистралями всей Республики Крым.
"Все наши планы по восстановлению электроэнергии должны быть в комплексе согласованы с энергосистемой всей республики. Отсюда и такие длительные моменты принятия решений", - сказал он.
Он напомнил также, что враг наносит системные, точечные удары по энергоснабжению всей республики.
"Сегодня с 11:00 мы поэтапно, постепенно, на основании имеющихся технических возможностей, будем запитывать территорию города. Да, мы не в состоянии запитать ее одновременно, пока не в состоянии разработать график подачи электроэнергии, как нам бы хотелось. Но, тем не менее, постепенно мы будем наполнять микрорайоны города электроэнергией. По техническим возможностям сегодня с 11:00 электроэнергию получит западная территория. Это микрорайон Залиния", - обозначил Ивин.
Спустя три-четыре дня электроэнергия должна появиться еще в двух микрорайонах города.
На сегодняшний день в результате продолжающихся вражеских атак на энергетику полуострова три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии
Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ
 
ДжанкойОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаИгорь ИвинНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"
12:30В Севастополе утонул пожилой мужчина
12:24Крымский мост сейчас - ситуация после повторного закрытия движения
12:20В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет
12:11В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
12:01Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
11:51Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатывают
11:40Пробки на Крымском мосту: на автоподходах со стороны Керчи раздают питьевую воду
11:28Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года
11:22Крымский мост открыт
11:11Часть Севастополя остается без света
11:02Как обесточенный Джанкой снабжается водой
10:53Крымский мост снова закрыт
10:51Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте
10:42В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения
10:34В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня
10:25В аэропорту Внуково эвакуировали людей из-за задымления в здании
10:18Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА
10:09Удар по Одессе - какие объекты поражены
10:02Где в Крыму можно купить бензин и ДТ
Лента новостейМолния