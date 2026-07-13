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В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня
В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня
Находящийся семь суток без электричества полностью обесточенный город Джанкой с сегодняшнего дня планируют начать порайонно подключать к электроэнергии. Об этом РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T10:34
2026-07-13T10:34
2026-07-13T10:34
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отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
игорь ивин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Находящийся семь суток без электричества полностью обесточенный город Джанкой с сегодняшнего дня планируют начать порайонно подключать к электроэнергии. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице ВКонтакте сказал глава администрации города Игорь Ивин.По его словам, подача электроэнергии на территорию муниципального образования городской округ Джанкой целиком и полностью зависит и связана с центральными магистралями всей Республики Крым."Все наши планы по восстановлению электроэнергии должны быть в комплексе согласованы с энергосистемой всей республики. Отсюда и такие длительные моменты принятия решений", - сказал он.Он напомнил также, что враг наносит системные, точечные удары по энергоснабжению всей республики.Спустя три-четыре дня электроэнергия должна появиться еще в двух микрорайонах города.На сегодняшний день в результате продолжающихся вражеских атак на энергетику полуострова три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВыплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ
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джанкой, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, игорь ивин, новости крыма, крым
В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня
Джанкой планируют поэтапно подключить к электроснабжению
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Находящийся семь суток без электричества полностью обесточенный город Джанкой с сегодняшнего дня планируют начать порайонно подключать к электроэнергии. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице ВКонтакте сказал глава администрации города Игорь Ивин.
По его словам, подача электроэнергии на территорию муниципального образования городской округ Джанкой целиком и полностью зависит и связана с центральными магистралями всей Республики Крым.
"Все наши планы по восстановлению электроэнергии должны быть в комплексе согласованы с энергосистемой всей республики. Отсюда и такие длительные моменты принятия решений", - сказал он.
Он напомнил также, что враг наносит системные, точечные удары по энергоснабжению всей республики.
"Сегодня с 11:00 мы поэтапно, постепенно, на основании имеющихся технических возможностей, будем запитывать территорию города. Да, мы не в состоянии запитать ее одновременно, пока не в состоянии разработать график подачи электроэнергии, как нам бы хотелось. Но, тем не менее, постепенно мы будем наполнять микрорайоны города электроэнергией. По техническим возможностям сегодня с 11:00 электроэнергию получит западная территория. Это микрорайон Залиния", - обозначил Ивин.
Спустя три-четыре дня электроэнергия должна появиться еще в двух микрорайонах города.
На сегодняшний день в результате продолжающихся вражеских атак на энергетику полуострова три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения.
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