https://crimea.ria.ru/20260713/v-chasti-dzhankoya-planiruyut-dat-svet-v-techenie-dnya-1157585153.html

В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня

В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня

Находящийся семь суток без электричества полностью обесточенный город Джанкой с сегодняшнего дня планируют начать порайонно подключать к электроэнергии. Об этом РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T10:34

2026-07-13T10:34

2026-07-13T10:34

джанкой

отключение электроэнергии в крыму

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Находящийся семь суток без электричества полностью обесточенный город Джанкой с сегодняшнего дня планируют начать порайонно подключать к электроэнергии. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице ВКонтакте сказал глава администрации города Игорь Ивин.По его словам, подача электроэнергии на территорию муниципального образования городской округ Джанкой целиком и полностью зависит и связана с центральными магистралями всей Республики Крым."Все наши планы по восстановлению электроэнергии должны быть в комплексе согласованы с энергосистемой всей республики. Отсюда и такие длительные моменты принятия решений", - сказал он.Он напомнил также, что враг наносит системные, точечные удары по энергоснабжению всей республики.Спустя три-четыре дня электроэнергия должна появиться еще в двух микрорайонах города.На сегодняшний день в результате продолжающихся вражеских атак на энергетику полуострова три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВыплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ

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