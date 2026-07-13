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В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет
В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет
В Белогорске и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма в понедельник днем будет ограничено энергоснабжение. Об этом сообщил глава районной... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T12:20
2026-07-13T12:20
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новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Белогорске и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма в понедельник днем будет ограничено энергоснабжение. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Чумаков.Глава администрации пояснил, что данная мера необходима для проведения работ на высоковольтных линиях с соблюдением всех требований безопасности, а также для недопущения возможных сбоев в работе электросетей в будущем.Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденной мере и сохранять спокойствие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя остается без светаВ городе Саки действует режим ограничения электроснабженияВ части Джанкоя планируют дать свет в течение дня
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крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, белогорск, белогорский район
В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет

В Белогорске и прилегающих селах в понедельник днем не будет света

12:20 13.07.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастополе обновляют электросети
В Севастополе обновляют электросети
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Белогорске и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма в понедельник днем будет ограничено энергоснабжение. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Чумаков.

"Сегодня ориентировочно с 12:00 до 17:00 будет полностью прекращена подача электроэнергии в городе Белогорске, Вишенском, Мичуринском, частично Богатовском, Чернопольском и Криничненском сельских поселениях, а также частично в селе частично", - написал он в своем канале в МАКС.

Глава администрации пояснил, что данная мера необходима для проведения работ на высоковольтных линиях с соблюдением всех требований безопасности, а также для недопущения возможных сбоев в работе электросетей в будущем.
Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденной мере и сохранять спокойствие.
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