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В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет
В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет
В Белогорске и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма в понедельник днем будет ограничено энергоснабжение. Об этом сообщил глава районной... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T12:20
2026-07-13T12:20
2026-07-13T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Белогорске и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма в понедельник днем будет ограничено энергоснабжение. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Чумаков.Глава администрации пояснил, что данная мера необходима для проведения работ на высоковольтных линиях с соблюдением всех требований безопасности, а также для недопущения возможных сбоев в работе электросетей в будущем.Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденной мере и сохранять спокойствие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя остается без светаВ городе Саки действует режим ограничения электроснабженияВ части Джанкоя планируют дать свет в течение дня
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В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет
В Белогорске и прилегающих селах в понедельник днем не будет света