https://crimea.ria.ru/20260713/v-belogorske-i-prigorode-dnem-v-ponedelnik-otklyuchat-svet-1157589505.html

В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет

В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет

В Белогорске и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма в понедельник днем будет ограничено энергоснабжение. Об этом сообщил глава районной... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T12:20

2026-07-13T12:20

2026-07-13T12:20

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Белогорске и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма в понедельник днем будет ограничено энергоснабжение. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Чумаков.Глава администрации пояснил, что данная мера необходима для проведения работ на высоковольтных линиях с соблюдением всех требований безопасности, а также для недопущения возможных сбоев в работе электросетей в будущем.Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденной мере и сохранять спокойствие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя остается без светаВ городе Саки действует режим ограничения электроснабженияВ части Джанкоя планируют дать свет в течение дня

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белогорск

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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