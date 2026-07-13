https://crimea.ria.ru/20260713/v-aeroportu-vnukovo-evakuirovali-lyudey-iz-za-zadymleniya-v-zdanii-1157584991.html

В аэропорту Внуково эвакуировали людей из-за задымления в здании

В аэропорту Внуково эвакуировали людей из-за задымления в здании - РИА Новости Крым, 13.07.2026

В аэропорту Внуково эвакуировали людей из-за задымления в здании

Задымление произошло в здании международного аэропорта Внуково, пассажиры и персонал были эвакуированы из терминала. Об этом сообщает пресс-служба воздушной... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T10:25

2026-07-13T10:25

2026-07-13T10:25

аэропорт внуково

москва

происшествия

пожар

эвакуация

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Задымление произошло в здании международного аэропорта Внуково, пассажиры и персонал были эвакуированы из терминала. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.Прибывшие на место сотрудники службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов обнаружили задымление в кафе быстрого питания. Горение не было подтверждено.Точка общепита закрыта на неопределенный срок. Аэропорт работает в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт внуково, москва, происшествия, пожар, эвакуация, новости