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В аэропорту Внуково эвакуировали людей из-за задымления в здании
В аэропорту Внуково эвакуировали людей из-за задымления в здании - РИА Новости Крым, 13.07.2026
В аэропорту Внуково эвакуировали людей из-за задымления в здании
Задымление произошло в здании международного аэропорта Внуково, пассажиры и персонал были эвакуированы из терминала. Об этом сообщает пресс-служба воздушной... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T10:25
2026-07-13T10:25
2026-07-13T10:25
аэропорт внуково
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Задымление произошло в здании международного аэропорта Внуково, пассажиры и персонал были эвакуированы из терминала. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.Прибывшие на место сотрудники службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов обнаружили задымление в кафе быстрого питания. Горение не было подтверждено.Точка общепита закрыта на неопределенный срок. Аэропорт работает в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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аэропорт внуково, москва, происшествия, пожар, эвакуация, новости
В аэропорту Внуково эвакуировали людей из-за задымления в здании
В аэропорту Внуково эвакуировали пассажиров и персонал из-за задымления в здании