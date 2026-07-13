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Утверждены экипажи корабля "Союз МС-29"

Утверждены экипажи корабля "Союз МС-29" - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Утверждены экипажи корабля "Союз МС-29"

Государственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-29". Об этом сообщили в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T18:20

2026-07-13T18:20

2026-07-13T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Государственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-29". Об этом сообщили в Роскосмосе.В состав комиссии по утверждению экипажей вошли глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и глава NASA Джаред Айзекман.В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В дублирующий экипаж - космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Константин Борисов и астронавт NASA Дениз Бернхем.Пилотируемый корабль "Союз МС-29" будет запущен на орбиту 14 июля в 17:48 с космодрома Байконур.Ранее сообщалось, что 30 апреля с Байконура запустили новую российскую ракету-носитель "Союз-5".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Грузовой корабль отправился к МКСРоссийский космонавт установил мировой рекорд в космосе11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях

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