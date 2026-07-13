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Удар по Одессе и новая система снабжения топливом Крыма – главное - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Удар по Одессе и новая система снабжения топливом Крыма – главное
Удар по Одессе и новая система снабжения топливом Крыма – главное - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Удар по Одессе и новая система снабжения топливом Крыма – главное
Президент России Владимир Путин заявил о начале работы над созданием новой системы снабжения топливом Крыма, защищенной от ударов ВСУ. Армия России нанесла... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T22:58
2026-07-13T23:36
главное за день
крым
антитеррор
севастополь
украина
россия
топливо
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о начале работы над созданием новой системы снабжения топливом Крыма, защищенной от ударов ВСУ. Армия России нанесла массированные удары по Одессе и портам в Одесской области. Три человека погибли при атаке украинских БПЛА по Подмосковью. Серию беспрецедентных по масштабу и угрозе терактов предотвратила ФСБ России. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление о ситуации в регионе. Новое название для кинотеатра "Украина" выбрали жители Севастополя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новую систему снабжения топливом создают для КрымаРоссия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер добавил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают в России определенные проблемы с нефтепродуктами, однако ситуация будет постепенно выправляться.Путин предупредил о мощных ответных ударах по УкраинеОтветы на удары по российской территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил Путин"Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ - мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом", – сказал президент.Групповой удар по Одесской области и ОдессеАрмия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник. Были поражены два сухогруза в порту Одесской области, а в порту "Черноморск" разбиты объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.Атака ВСУ на ПодмосковьеТри человека погибли при атаке украинских БПЛА в подмосковном поселке Истра, сообщил губернатор Андрей Воробьев.По словам руководителя региона, ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.Беспрецедентную серию терактов сорвали сотрудники ФСБФСБ России предотвратила серию беспрецедентных по масштабу и степени угрозы терактов, организованную украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятий ВПК и против военнослужащих Минобороны. По данным ФСБ, была получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Противник планировал использовать эти беспилотники для совершения масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях.Все оборудование перевозилось агентурой противника вглубь территории РФ на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой. Заявление Аксенова о ситуации в КрымуВ Крыму сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не представляется возможным. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он также акцентировал, что чиновники, которые в кризис решили "отсидеться в кустах", гарантировано карьеру в Крыму не построят.В Севастополе выбрали новое название для кинотеатра "Украина"Жители Севастополя в ходе онлайн-голосования большинством голосов выбрали новое название для кинотеатра "Украина". Об этом сообщает пресс-служба музея обороны Севастополя."За присвоение кинотеатру его исторического наименования "Центральный" проголосовали 3 700 участников. За сохранение прежнего названия – "Украина" – свои голоса отдали 514 человек. Большинство участников голосования поддержали возвращение объекту культурного наследия его исторического имени", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удар по Одессе и новая система снабжения топливом Крыма – главное

Ответный удар по Одессе и новая система снабжения топливом Крыма – главное за день

22:58 13.07.2026 (обновлено: 23:36 13.07.2026)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о начале работы над созданием новой системы снабжения топливом Крыма, защищенной от ударов ВСУ. Армия России нанесла массированные удары по Одессе и портам в Одесской области. Три человека погибли при атаке украинских БПЛА по Подмосковью. Серию беспрецедентных по масштабу и угрозе терактов предотвратила ФСБ России. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление о ситуации в регионе. Новое название для кинотеатра "Украина" выбрали жители Севастополя.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новую систему снабжения топливом создают для Крыма

Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться", - сказал президент, комментируя снабжение Крыма нефтепродуктами.
Российский лидер добавил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают в России определенные проблемы с нефтепродуктами, однако ситуация будет постепенно выправляться.
Одесский морской порт - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Вчера, 19:21
Не только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы

Путин предупредил о мощных ответных ударах по Украине

Ответы на удары по российской территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил Путин
"Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ - мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом", – сказал президент.
Владимир Зеленский прибывает на саммит НАТО в Анкаре (Турция) - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Вчера, 19:51
Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство

Групповой удар по Одесской области и Одессе

Армия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник. Были поражены два сухогруза в порту Одесской области, а в порту "Черноморск" разбиты объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.
Города России. Балаклава - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Вчера, 19:14
Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров

Атака ВСУ на Подмосковье

Три человека погибли при атаке украинских БПЛА в подмосковном поселке Истра, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
По словам руководителя региона, ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Вчера, 17:53
США заблокировали Ормузский пролив для Ирана

Беспрецедентную серию терактов сорвали сотрудники ФСБ

ФСБ России предотвратила серию беспрецедентных по масштабу и степени угрозы терактов, организованную украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятий ВПК и против военнослужащих Минобороны.
По данным ФСБ, была получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Противник планировал использовать эти беспилотники для совершения масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях.
Все оборудование перевозилось агентурой противника вглубь территории РФ на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой.
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Вчера, 15:54
Настоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма*

Заявление Аксенова о ситуации в Крыму

В Крыму сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не представляется возможным. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он также акцентировал, что чиновники, которые в кризис решили "отсидеться в кустах", гарантировано карьеру в Крыму не построят.
Шеврон у солдата ВСУ
Вчера, 14:26
Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине

В Севастополе выбрали новое название для кинотеатра "Украина"

Жители Севастополя в ходе онлайн-голосования большинством голосов выбрали новое название для кинотеатра "Украина". Об этом сообщает пресс-служба музея обороны Севастополя.
"За присвоение кинотеатру его исторического наименования "Центральный" проголосовали 3 700 участников. За сохранение прежнего названия – "Украина" – свои голоса отдали 514 человек. Большинство участников голосования поддержали возвращение объекту культурного наследия его исторического имени", – сказано в сообщении.
Морское побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Вчера, 19:56
В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли
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