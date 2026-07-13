Удар по Одессе - какие объекты поражены
В Одессе поражены склад с ракетами и четыре судна с грузами для ВСУ
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре поражены резервуары с ГСМ, склады, четыре судна и плавучий док. Об этом с понедельник сообщили в Минобороны РФ.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.
Кроме того, в порту "Черноморск" поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов, перечислили в Минобороны.
Групповые удары были нанесены в ночь на понедельник.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.