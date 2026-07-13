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Удар по Одессе - какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Удар по Одессе - какие объекты поражены
Удар по Одессе - какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Удар по Одессе - какие объекты поражены
В Одесской области в результате ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре поражены резервуары с ГСМ, склады, четыре судна и плавучий док. Об этом с понедельник... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T10:09
2026-07-13T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре поражены резервуары с ГСМ, склады, четыре судна и плавучий док. Об этом с понедельник сообщили в Минобороны РФ.Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.Групповые удары были нанесены в ночь на понедельник.В воскресенье Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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одесса, одесская область, удары по украине, министерство обороны рф, новости сво, украина
Удар по Одессе - какие объекты поражены

В Одессе поражены склад с ракетами и четыре судна с грузами для ВСУ

10:09 13.07.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре поражены резервуары с ГСМ, склады, четыре судна и плавучий док. Об этом с понедельник сообщили в Минобороны РФ.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.
Кроме того, в порту "Черноморск" поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов, перечислили в Минобороны.
Групповые удары были нанесены в ночь на понедельник.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.
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ОдессаОдесская областьУдары по УкраинеМинистерство обороны РФНовости СВОУкраина
 
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