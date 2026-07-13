https://crimea.ria.ru/20260713/udar-po-odesse---kakie-obekty-porazheny-1157584380.html

Удар по Одессе - какие объекты поражены

Удар по Одессе - какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Удар по Одессе - какие объекты поражены

В Одесской области в результате ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре поражены резервуары с ГСМ, склады, четыре судна и плавучий док. Об этом с понедельник... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T10:09

2026-07-13T10:09

2026-07-13T10:09

одесса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре поражены резервуары с ГСМ, склады, четыре судна и плавучий док. Об этом с понедельник сообщили в Минобороны РФ.Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.Групповые удары были нанесены в ночь на понедельник.В воскресенье Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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