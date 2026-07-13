Рейтинг@Mail.ru
Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/udar-molnii-kak-byut-vrazheskiy-reb-v-zaporozhskoy-oblasti-1157584690.html
Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
Дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T20:40
2026-07-13T20:40
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157584809_0:0:1079:608_1920x0_80_0_0_92a792a967371acdca6d842c9d2d4c10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении в Запорожской области. Как сообщают в Минобороны РФ, огневая работа по объектам, живой силе и технике ВСУ ведется ежедневно.По данным МО, наши бойцы активно применяют различные типы беспилотников — включая наземные комплексы. Однако особая ставка делается на ударный БПЛА самолетного типа "Молния-2". Опытные операторы называют его настоящей угрозой для украинских подразделений. Аппарат способен поражать цели в обход даже самых плотных средств радиоэлектронной борьбы противника.Расчеты Тульских десантников действуют по своей, специально разработанной методике, подчеркивают в министерстве. Подлетая к точке, где на беспилотник воздействует вражеская станция помех, оператор "Молнии-2" разворачивается и заходит на цель с другой стороны, куда луч РЭБ противника не достает. Для противника это стало неожиданностью, констатировали в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраРабота "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157584809_140:0:951:608_1920x0_80_0_0_4bdcf3ae35249e8dac26ed28e1aed8be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), потери всу , видео, видео
Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области

В МО показали работу беспилотника самолетного типа "Молния-2" по вражеским объектам

20:40 13.07.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении в Запорожской области. Как сообщают в Минобороны РФ, огневая работа по объектам, живой силе и технике ВСУ ведется ежедневно.
По данным МО, наши бойцы активно применяют различные типы беспилотников — включая наземные комплексы. Однако особая ставка делается на ударный БПЛА самолетного типа "Молния-2". Опытные операторы называют его настоящей угрозой для украинских подразделений. Аппарат способен поражать цели в обход даже самых плотных средств радиоэлектронной борьбы противника.
"Если сравнивать с другими коптерами, дрон "Молния-2" намного проще в управлении. Мы работаем, как правило, расчетом. Расчет у нас, как и рота в целом, – слаженный коллектив. Все строится на уважении и взаимопонимании. Даже саперы обучены – также могут летать. Сначала FPV-дроны-квадрокоптеры заходят, корректируют, создают просвет, и уже спокойно мы работаем своими дронами", – рассказал оператор БПЛА "Молния-2" с позывным "Габа".
Расчеты Тульских десантников действуют по своей, специально разработанной методике, подчеркивают в министерстве. Подлетая к точке, где на беспилотник воздействует вражеская станция помех, оператор "Молнии-2" разворачивается и заходит на цель с другой стороны, куда луч РЭБ противника не достает. Для противника это стало неожиданностью, констатировали в российском оборонном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ
Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
 
Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Беспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:26В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
22:22Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов
22:09Русофоба Грэма* больше нет: как изменятся отношения США и РФ
22:02Житель Херсонской области получил 13 лет строго режима за госизмену
21:59Киев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон
21:52На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
21:47Работает в Крыму: Путину показали макет комплекса "Панцирь-С"
21:33Военнообязанным украинцам запретят въезд в ЕС уже в июле
21:19В Севастополе работодатель ответит за попытку обмануть 16-летнюю девушку
21:08Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма
20:56Семья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"
20:52ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы
20:40Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
20:27Премьер Украины подала заявление об отставке
20:20Над Крымом и морями сбили беспилотники
20:14Защита от ракет: Европа создала новую коалицию с Украиной
19:56В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли
19:51Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство
19:34Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России
19:21Не только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы
Лента новостейМолния