https://crimea.ria.ru/20260713/udar-molnii-kak-byut-vrazheskiy-reb-v-zaporozhskoy-oblasti-1157584690.html

Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области

Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области

Дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T20:40

2026-07-13T20:40

2026-07-13T20:40

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

беспилотник (бпла, дрон)

потери всу

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении в Запорожской области. Как сообщают в Минобороны РФ, огневая работа по объектам, живой силе и технике ВСУ ведется ежедневно.По данным МО, наши бойцы активно применяют различные типы беспилотников — включая наземные комплексы. Однако особая ставка делается на ударный БПЛА самолетного типа "Молния-2". Опытные операторы называют его настоящей угрозой для украинских подразделений. Аппарат способен поражать цели в обход даже самых плотных средств радиоэлектронной борьбы противника.Расчеты Тульских десантников действуют по своей, специально разработанной методике, подчеркивают в министерстве. Подлетая к точке, где на беспилотник воздействует вражеская станция помех, оператор "Молнии-2" разворачивается и заходит на цель с другой стороны, куда луч РЭБ противника не достает. Для противника это стало неожиданностью, констатировали в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраРабота "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), потери всу , видео, видео