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Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
Дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T20:40
2026-07-13T20:40
2026-07-13T20:40
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении в Запорожской области. Как сообщают в Минобороны РФ, огневая работа по объектам, живой силе и технике ВСУ ведется ежедневно.По данным МО, наши бойцы активно применяют различные типы беспилотников — включая наземные комплексы. Однако особая ставка делается на ударный БПЛА самолетного типа "Молния-2". Опытные операторы называют его настоящей угрозой для украинских подразделений. Аппарат способен поражать цели в обход даже самых плотных средств радиоэлектронной борьбы противника.Расчеты Тульских десантников действуют по своей, специально разработанной методике, подчеркивают в министерстве. Подлетая к точке, где на беспилотник воздействует вражеская станция помех, оператор "Молнии-2" разворачивается и заходит на цель с другой стороны, куда луч РЭБ противника не достает. Для противника это стало неожиданностью, констатировали в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраРабота "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), потери всу , видео, видео
Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
В МО показали работу беспилотника самолетного типа "Молния-2" по вражеским объектам
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении в Запорожской области. Как сообщают в Минобороны РФ, огневая работа по объектам, живой силе и технике ВСУ ведется ежедневно.
По данным МО, наши бойцы активно применяют различные типы беспилотников — включая наземные комплексы. Однако особая ставка делается на ударный БПЛА самолетного типа "Молния-2". Опытные операторы называют его настоящей угрозой для украинских подразделений. Аппарат способен поражать цели в обход даже самых плотных средств радиоэлектронной борьбы противника.
"Если сравнивать с другими коптерами, дрон "Молния-2" намного проще в управлении. Мы работаем, как правило, расчетом. Расчет у нас, как и рота в целом, – слаженный коллектив. Все строится на уважении и взаимопонимании. Даже саперы обучены – также могут летать. Сначала FPV-дроны-квадрокоптеры заходят, корректируют, создают просвет, и уже спокойно мы работаем своими дронами", – рассказал оператор БПЛА "Молния-2" с позывным "Габа".
Расчеты Тульских десантников действуют по своей, специально разработанной методике, подчеркивают в министерстве. Подлетая к точке, где на беспилотник воздействует вражеская станция помех, оператор "Молнии-2" разворачивается и заходит на цель с другой стороны, куда луч РЭБ противника не достает. Для противника это стало неожиданностью, констатировали в российском оборонном ведомстве.
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