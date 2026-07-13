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Три человека погибли в Подмосковье после массированной атаки дронов ВСУ
Три человека погибли в Подмосковье после массированной атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Три человека погибли в Подмосковье после массированной атаки дронов ВСУ
Три человека погибли при атаке украинских БПЛА в подмосковном поселке Истра, сообщил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T07:07
2026-07-13T07:07
2026-07-13T07:13
московская область
происшествия
новости сво
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли при атаке украинских БПЛА в подмосковном поселке Истра, сообщил губернатор Андрей Воробьев.По словам руководителя региона, ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, добавил губернатор.Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино под Истрой — там повреждены два частных домах.Накануне боевики ВСУ атаковали остановку общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области, в результате погибла женщина и ранены четыре человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человекЖенщина погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской областиАтаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС
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московская область, происшествия, новости сво, атаки всу, андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон)
Три человека погибли в Подмосковье после массированной атаки дронов ВСУ
В Подмосковье три человека погибли и пятеро ранены после массированной атаки беспилотников
07:07 13.07.2026 (обновлено: 07:13 13.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли при атаке украинских БПЛА в подмосковном поселке Истра, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
По словам руководителя региона, ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.
"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах", - написал Воробьев в своем канале в МАКС.
В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, добавил губернатор.
Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино под Истрой — там повреждены два частных домах.
Накануне боевики ВСУ атаковали остановку общественного транспорта
в Энергодаре Запорожской области, в результате погибла женщина и ранены четыре человека.
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