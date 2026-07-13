https://crimea.ria.ru/20260713/tri-cheloveka-pogibli-v-podmoskove-posle-massirovannoy-ataki-dronov-vsu-1157580160.html

Три человека погибли в Подмосковье после массированной атаки дронов ВСУ

Три человека погибли в Подмосковье после массированной атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Три человека погибли в Подмосковье после массированной атаки дронов ВСУ

Три человека погибли при атаке украинских БПЛА в подмосковном поселке Истра, сообщил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T07:07

2026-07-13T07:07

2026-07-13T07:13

московская область

происшествия

новости сво

атаки всу

андрей воробьев

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли при атаке украинских БПЛА в подмосковном поселке Истра, сообщил губернатор Андрей Воробьев.По словам руководителя региона, ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, добавил губернатор.Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино под Истрой — там повреждены два частных домах.Накануне боевики ВСУ атаковали остановку общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области, в результате погибла женщина и ранены четыре человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человекЖенщина погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской областиАтаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, происшествия, новости сво, атаки всу, андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон)