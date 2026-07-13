https://crimea.ria.ru/20260713/toplivo-generatory-i-zhduny-aksenov-o-situatsii-v-krymu-1157599348.html

Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму

Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму

В Крыму сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T15:47

2026-07-13T15:47

2026-07-13T15:52

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Крыму сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не представляется возможным. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Что касается распределения электроэнергии, по его словам, сформировать точные графики сегодня невозможно. При этом Аксенов обещал пояснить причинно-следственную связь принятия каждого решения позже.Аксенов добавил, что график поставок генераторов в регионы сформирован. Обеспечение начнут с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии - более 12 дней."Что касается баллонного газа. Знаю проблематику, знаю сколько абонентов, которые в нем нуждаются. Информацию доведу в ближайшее время. Будет решение, направленное на поддержку граждан в этом направлении", – сообщил глава Крыма.Он акцентировал, что чиновники, которые в кризис решили "отсидеться в кустах", гарантировано карьеру в Крыму не построят."Это касается и депутатского корпуса, и республиканских, и муниципальных исполнительных органов власти. У всех должна быть социальная ответственность и нагрузка. Наша с вами задача – с людьми разделить сложности нынешнего времени. Уверен, что это позволит нам, как и в 2014 году, вместе пройти испытание с честью", – сказал Аксенов.Он подчеркнул, президент России Владимир Путин о проблемах Крыма знает и регулярно помогает региону."Докладываю главе государства, и все, что сегодня в человеческих силах и даже свыше, глава государства в отношении Крыма принимает необходимые решения", – отметил Аксенов.Глава Крыма анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса, которые утверждены совместно с федеральным центром. Они будут озвучены на этой неделе.Он призвал жителей и гостей полуострова не множить фейки и не поддаваться на попытки ЦиПСо раскачать межнациональные отношения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм полученияЕда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощьКак вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов