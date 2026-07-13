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Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
В Крыму сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T15:47
2026-07-13T15:52
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Крыму сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не представляется возможным. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Что касается распределения электроэнергии, по его словам, сформировать точные графики сегодня невозможно. При этом Аксенов обещал пояснить причинно-следственную связь принятия каждого решения позже.Аксенов добавил, что график поставок генераторов в регионы сформирован. Обеспечение начнут с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии - более 12 дней."Что касается баллонного газа. Знаю проблематику, знаю сколько абонентов, которые в нем нуждаются. Информацию доведу в ближайшее время. Будет решение, направленное на поддержку граждан в этом направлении", – сообщил глава Крыма.Он акцентировал, что чиновники, которые в кризис решили "отсидеться в кустах", гарантировано карьеру в Крыму не построят."Это касается и депутатского корпуса, и республиканских, и муниципальных исполнительных органов власти. У всех должна быть социальная ответственность и нагрузка. Наша с вами задача – с людьми разделить сложности нынешнего времени. Уверен, что это позволит нам, как и в 2014 году, вместе пройти испытание с честью", – сказал Аксенов.Он подчеркнул, президент России Владимир Путин о проблемах Крыма знает и регулярно помогает региону."Докладываю главе государства, и все, что сегодня в человеческих силах и даже свыше, глава государства в отношении Крыма принимает необходимые решения", – отметил Аксенов.Глава Крыма анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса, которые утверждены совместно с федеральным центром. Они будут озвучены на этой неделе.Он призвал жителей и гостей полуострова не множить фейки и не поддаваться на попытки ЦиПСо раскачать межнациональные отношения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм полученияЕда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощьКак вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света
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крым, сергей аксенов
Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму

В Крыму сформирован график поставок генераторов в регионы – Аксенов

15:47 13.07.2026 (обновлено: 15:52 13.07.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВид на Симферополь
Вид на Симферополь
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Крыму сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не представляется возможным. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"По ситуации с топливом. Напряжение сохранится еще определенное время. К сожалению, гарантированной ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет", – рассказал глава Крыма.
Что касается распределения электроэнергии, по его словам, сформировать точные графики сегодня невозможно. При этом Аксенов обещал пояснить причинно-следственную связь принятия каждого решения позже.
"Несмотря на то, что отключение уличного освещения не повлияет на распределение электричества в жилых домах, во всех муниципальных образованиях оно будет сокращено", – отметил он.
Аксенов добавил, что график поставок генераторов в регионы сформирован. Обеспечение начнут с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии - более 12 дней.
"Что касается баллонного газа. Знаю проблематику, знаю сколько абонентов, которые в нем нуждаются. Информацию доведу в ближайшее время. Будет решение, направленное на поддержку граждан в этом направлении", – сообщил глава Крыма.
Он акцентировал, что чиновники, которые в кризис решили "отсидеться в кустах", гарантировано карьеру в Крыму не построят.
"Это касается и депутатского корпуса, и республиканских, и муниципальных исполнительных органов власти. У всех должна быть социальная ответственность и нагрузка. Наша с вами задача – с людьми разделить сложности нынешнего времени. Уверен, что это позволит нам, как и в 2014 году, вместе пройти испытание с честью", – сказал Аксенов.
Он подчеркнул, президент России Владимир Путин о проблемах Крыма знает и регулярно помогает региону.
"Докладываю главе государства, и все, что сегодня в человеческих силах и даже свыше, глава государства в отношении Крыма принимает необходимые решения", – отметил Аксенов.
Глава Крыма анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса, которые утверждены совместно с федеральным центром. Они будут озвучены на этой неделе.
Он призвал жителей и гостей полуострова не множить фейки и не поддаваться на попытки ЦиПСо раскачать межнациональные отношения.
"Всем "ждунам" разных национальностей хочу сказать: вы ничего не добьетесь. Крымчане были объединены, у нас с 2014 года не было ни одного конфликта на межнациональной почве. Уверен, что и в дальнейшем не будет. Нам хватит выдержки, терпения и понимания", – подчеркнул глава региона.
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КрымСергей Аксенов
 
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