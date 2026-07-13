https://crimea.ria.ru/20260713/studenty-iz-sevastopolya-obuchilis-v-shkole-upravleniya-riskami-vtb-1157601020.html

Студенты из Севастополя обучились в Школе управления рисками ВТБ

Студенты из Севастополя обучились в Школе управления рисками ВТБ - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Студенты из Севастополя обучились в Школе управления рисками ВТБ

В Санкт-Петербурге прошло торжественное вручение дипломов выпускникам седьмого потока Школы управления рисками ВТБ (ШУР) из Симферополя, Севастополя и других... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T16:33

2026-07-13T16:33

2026-07-13T16:33

втб

крым

бизнес

финансы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0b/1149372589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_caa8bcbc6316ffc0c7f924cb5abcab83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге прошло торжественное вручение дипломов выпускникам седьмого потока Школы управления рисками ВТБ (ШУР) из Симферополя, Севастополя и других регионов России, сообщает пресс-служба банка.Всего дипломы вручили 20 студентам. В программе в этом году участие также приняли желающие из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга и Томска. На мероприятии выступил член правления финансовой организации Максим Кондратенко.На седьмой поток было подано 1 733 заявки, по результатам вступительных испытаний к обучению приступил 401 студент.С первого дня углубленно изучали такие дисциплины, как риск-менеджмент, финансы, количественное моделирование и машинное обучение. Учебные курсы ШУР основаны на материалах образовательной программы ВТБ "Финансовый анализ и управление рисками". Это отечественная система профессиональной сертификации, на которой обучаются или повышают квалификацию специалисты банковского сектора со всей России.В пресс-службе отмечают, что Школа управления рисками ВТБ была основана в 2019 году для региональных студентов и выпускников вузов с хорошей математической и финансовой подготовкой. За первые шесть потоков Школы более 100 студентов присоединились к команде банка. Проект продолжит активно развиваться – в будущем планируется запуск новых потоков, которые обеспечат дальнейшее сотрудничество кредитной компании с вузами и профессиональным сообществом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, крым, бизнес, финансы