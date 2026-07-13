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Студенты из Севастополя обучились в Школе управления рисками ВТБ
Студенты из Севастополя обучились в Школе управления рисками ВТБ - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Студенты из Севастополя обучились в Школе управления рисками ВТБ
В Санкт-Петербурге прошло торжественное вручение дипломов выпускникам седьмого потока Школы управления рисками ВТБ (ШУР) из Симферополя, Севастополя и других... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге прошло торжественное вручение дипломов выпускникам седьмого потока Школы управления рисками ВТБ (ШУР) из Симферополя, Севастополя и других регионов России, сообщает пресс-служба банка.Всего дипломы вручили 20 студентам. В программе в этом году участие также приняли желающие из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга и Томска. На мероприятии выступил член правления финансовой организации Максим Кондратенко.На седьмой поток было подано 1 733 заявки, по результатам вступительных испытаний к обучению приступил 401 студент.С первого дня углубленно изучали такие дисциплины, как риск-менеджмент, финансы, количественное моделирование и машинное обучение. Учебные курсы ШУР основаны на материалах образовательной программы ВТБ "Финансовый анализ и управление рисками". Это отечественная система профессиональной сертификации, на которой обучаются или повышают квалификацию специалисты банковского сектора со всей России.В пресс-службе отмечают, что Школа управления рисками ВТБ была основана в 2019 году для региональных студентов и выпускников вузов с хорошей математической и финансовой подготовкой. За первые шесть потоков Школы более 100 студентов присоединились к команде банка. Проект продолжит активно развиваться – в будущем планируется запуск новых потоков, которые обеспечат дальнейшее сотрудничество кредитной компании с вузами и профессиональным сообществом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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втб, крым, бизнес, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге прошло торжественное вручение дипломов выпускникам седьмого потока Школы управления рисками ВТБ (ШУР) из Симферополя, Севастополя и других регионов России, сообщает пресс-служба банка.
Всего дипломы вручили 20 студентам. В программе в этом году участие также приняли желающие из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга и Томска. На мероприятии выступил член правления финансовой организации Максим Кондратенко.
На седьмой поток было подано 1 733 заявки, по результатам вступительных испытаний к обучению приступил 401 студент.
С первого дня углубленно изучали такие дисциплины, как риск-менеджмент, финансы, количественное моделирование и машинное обучение. Учебные курсы ШУР основаны на материалах образовательной программы ВТБ "Финансовый анализ и управление рисками". Это отечественная система профессиональной сертификации, на которой обучаются или повышают квалификацию специалисты банковского сектора со всей России.
"В этом году впервые в ШУР был разработан и внедрен продвинутый уровень обучения, на котором студенты изучали учебные материалы по интегрированному риск-менеджменту, ИИ в риск-подразделениях банка, а также выполняли один из трех практических проектов: по машинному обучению, риск-анализу продукта или оценке активов в коммерческом банке", — указывается в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что Школа управления рисками ВТБ была основана в 2019 году для региональных студентов и выпускников вузов с хорошей математической и финансовой подготовкой. За первые шесть потоков Школы более 100 студентов присоединились к команде банка. Проект продолжит активно развиваться – в будущем планируется запуск новых потоков, которые обеспечат дальнейшее сотрудничество кредитной компании с вузами и профессиональным сообществом.
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