США заблокировали Ормузский пролив для Ирана
США возобновили морскую блокаду Ирана – Трамп
17:53 13.07.2026 (обновлено: 17:54 13.07.2026)
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
© NASA
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Мы восстанавливаем иранскую блокаду. Она называется так потому, что препятствует проходу через пролив только иранских судов или кораблей, перевозящих иранские грузы. Все остальные страны смогут пользоваться проливом на справедливой и открытой основе", - цитирует РИА Новости Трампа.
По словам американского лидера, Вашингтон намерен взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов - эти деньги якобы пойдут на обеспечение безопасности в проливе.
"США отныне будут известны как "Хранитель Ормузского пролива", но в качестве компенсации всех расходов, необходимых для обеспечения безопасности и защиты этого крайне нестабильного участка мира, будут получать возмещение в размере 20% со всех перевозимых грузов", - уточнил Трамп.
13 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана начало блокаду Ормузского пролива. Решение было принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. 18 апреля в связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе.
5 мая Америка временно приостановила сопровождение судов в Ормузском проливе в рамках объявленной операции "Свобода" по просьбе Пакистана и ряда других стран.
Также сообщалось, что 9 июля США возобновили атаки на Иран – атакованы объекты в нескольких городах, в том числе в Бушере, где находится иранская атомная электростанция.
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