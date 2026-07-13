https://crimea.ria.ru/20260713/ssha-zablokiroval-ormuzskiy-proliv-dlya-irana-1157603770.html

США заблокировали Ормузский пролив для Ирана

США заблокировали Ормузский пролив для Ирана - РИА Новости Крым, 13.07.2026

США заблокировали Ормузский пролив для Ирана

США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Об этом заявил в понедельник... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T17:53

2026-07-13T17:53

2026-07-13T17:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.По словам американского лидера, Вашингтон намерен взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов - эти деньги якобы пойдут на обеспечение безопасности в проливе.13 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана начало блокаду Ормузского пролива. Решение было принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов.17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. 18 апреля в связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе.5 мая Америка временно приостановила сопровождение судов в Ормузском проливе в рамках объявленной операции "Свобода" по просьбе Пакистана и ряда других стран.Также сообщалось, что 9 июля США возобновили атаки на Иран – атакованы объекты в нескольких городах, в том числе в Бушере, где находится иранская атомная электростанция.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Война - это мир: Медведев оценил решение США о морской блокаде ИранаЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в ИранеБольшое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнение

сша

ормузский пролив

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, обострение между ираном и сша, дональд трамп, в мире, ормузский пролив, политика, внешняя политика, новости