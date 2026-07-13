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США заблокировали Ормузский пролив для Ирана - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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США заблокировали Ормузский пролив для Ирана
США заблокировали Ормузский пролив для Ирана - РИА Новости Крым, 13.07.2026
США заблокировали Ормузский пролив для Ирана
США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Об этом заявил в понедельник... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T17:53
2026-07-13T17:54
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.По словам американского лидера, Вашингтон намерен взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов - эти деньги якобы пойдут на обеспечение безопасности в проливе.13 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана начало блокаду Ормузского пролива. Решение было принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов.17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. 18 апреля в связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе.5 мая Америка временно приостановила сопровождение судов в Ормузском проливе в рамках объявленной операции "Свобода" по просьбе Пакистана и ряда других стран.Также сообщалось, что 9 июля США возобновили атаки на Иран – атакованы объекты в нескольких городах, в том числе в Бушере, где находится иранская атомная электростанция.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Война - это мир: Медведев оценил решение США о морской блокаде ИранаЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в ИранеБольшое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнение
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сша, обострение между ираном и сша, дональд трамп, в мире, ормузский пролив, политика, внешняя политика, новости
США заблокировали Ормузский пролив для Ирана

США возобновили морскую блокаду Ирана – Трамп

17:53 13.07.2026 (обновлено: 17:54 13.07.2026)
 
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Мы восстанавливаем иранскую блокаду. Она называется так потому, что препятствует проходу через пролив только иранских судов или кораблей, перевозящих иранские грузы. Все остальные страны смогут пользоваться проливом на справедливой и открытой основе", - цитирует РИА Новости Трампа.
По словам американского лидера, Вашингтон намерен взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов - эти деньги якобы пойдут на обеспечение безопасности в проливе.
"США отныне будут известны как "Хранитель Ормузского пролива", но в качестве компенсации всех расходов, необходимых для обеспечения безопасности и защиты этого крайне нестабильного участка мира, будут получать возмещение в размере 20% со всех перевозимых грузов", - уточнил Трамп.
13 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана начало блокаду Ормузского пролива. Решение было принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. 18 апреля в связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе.
5 мая Америка временно приостановила сопровождение судов в Ормузском проливе в рамках объявленной операции "Свобода" по просьбе Пакистана и ряда других стран.
Также сообщалось, что 9 июля США возобновили атаки на Иран – атакованы объекты в нескольких городах, в том числе в Бушере, где находится иранская атомная электростанция.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >
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СШАОбострение между Ираном и СШАДональд ТрампВ миреОрмузский проливПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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