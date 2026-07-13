Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/situatsiya-s-trolleybusami-i-toplivom-v-simferopole---mer-sdelal-zayavlenie-1157604352.html
Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление
Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление
В Симферополе сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением, а также отмечается нехватка троллейбусов на маршрутах. Автобусы же обеспечены топливом в... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T18:36
2026-07-13T18:36
крым
симферополь
михаил афанасьев
антон афанасьев
энергосистема крыма
общественный транспорт
городская среда
вода
вода в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110465/90/1104659070_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_3a52cfacdf3f662089f444c680594fe7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением, а также отмечается нехватка троллейбусов на маршрутах. Автобусы же обеспечены топливом в полном объеме. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаила Афанасьев.При этом ситуация с электроснабжением симферопольцев остается сложной, добавил Афанасьев.По информации главы администрации Симферополя, водоснабжение осуществляется штатно, все городские службы работают в усиленном режиме.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не представляется возможным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для Крыма создают новую систему снабжения топливомПутин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУВ Симферополе за год отремонтировали 23 дороги
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110465/90/1104659070_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d3e295174e14262e00f3a83f7f56d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, михаил афанасьев, антон афанасьев, энергосистема крыма, общественный транспорт, городская среда, вода, вода в крыму, новости крыма
Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление

В Симферополе достаточно топлива для городских автобусов – мэр

18:36 13.07.2026
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкКинотеатр "Симферополь"
Кинотеатр Симферополь - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением, а также отмечается нехватка троллейбусов на маршрутах. Автобусы же обеспечены топливом в полном объеме. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаила Афанасьев.

"Автобусы работают в штатном режиме, они обеспечены топливом в полном объеме. Недовыпуск сохраняется преимущественно из-за дефицита отгрузки энергоресурсов для троллейбусной автоколонны", – цитирует мэра администрация.

При этом ситуация с электроснабжением симферопольцев остается сложной, добавил Афанасьев.
"Точных графиков подачи электричества нет: решение об отключении принимается точечно, ситуация меняется очень динамично и требует незамедлительного реагирования. Вместе с тем, энергетики работают в круглосуточном режиме, предпринимаются все возможные усилия", –
По информации главы администрации Симферополя, водоснабжение осуществляется штатно, все городские службы работают в усиленном режиме.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не представляется возможным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Для Крыма создают новую систему снабжения топливом
Путин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУ
В Симферополе за год отремонтировали 23 дороги
 
КрымСимферопольМихаил АфанасьевАнтон АфанасьевЭнергосистема КрымаОбщественный транспортГородская средаВодаВода в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:51"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей
18:36Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление
18:20Утверждены экипажи корабля "Союз МС-29"
18:09Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОС
17:53США заблокировали Ормузский пролив для Ирана
17:27Для Крыма создают новую систему снабжения топливом
17:21В Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионов
17:17Путин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУ
17:08Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по Украине
16:59Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области
16:56Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях
16:50Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля
16:39Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
16:33Студенты из Севастополя обучились в Школе управления рисками ВТБ
16:27"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
16:16Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск
16:12Крымский мост – обстановка сейчас
16:05В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарах
15:54Настоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма*
15:47Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
Лента новостейМолния