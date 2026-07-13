https://crimea.ria.ru/20260713/situatsiya-s-trolleybusami-i-toplivom-v-simferopole---mer-sdelal-zayavlenie-1157604352.html

Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление

Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление

В Симферополе сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением, а также отмечается нехватка троллейбусов на маршрутах. Автобусы же обеспечены топливом в... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T18:36

2026-07-13T18:36

2026-07-13T18:36

крым

симферополь

михаил афанасьев

антон афанасьев

энергосистема крыма

общественный транспорт

городская среда

вода

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением, а также отмечается нехватка троллейбусов на маршрутах. Автобусы же обеспечены топливом в полном объеме. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаила Афанасьев.При этом ситуация с электроснабжением симферопольцев остается сложной, добавил Афанасьев.По информации главы администрации Симферополя, водоснабжение осуществляется штатно, все городские службы работают в усиленном режиме.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не представляется возможным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для Крыма создают новую систему снабжения топливомПутин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУВ Симферополе за год отремонтировали 23 дороги

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